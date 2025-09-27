Адміністрація Трампа збирається прив'язати мита на імпортну електроніку до числа чипів у ній.

Адміністрація президента США Дональда Трампа розробила нові тарифи для імпортної електроніки, які мають стимулювати виробників чипів перенести виробництво в їхню країну, пише Reuters із посиланням на свої джерела.

Згідно з планом, митами обкладатимуться всі пристрої, в яких використовуються закордонні мікросхеми. Під дії нових правил потрапляють ноутбуки, смартфони, відеокарти та інша споживча електроніка.

При ввезенні цих товарів у США виробникам доведеться платити мито в кілька відсотків від загальної вартості наявних на борту пристрою зарубіжних чипів. Як пояснює Reuters, якщо такий підхід до розрахунку мита на імпортовану електроніку буде реалізовано, це може призвести до подорожчання широкого кола товарів.

Відео дня

"Міністерство торгівлі США пропонує визначати питому вагу імпортованих чипів у собівартості пристрою для розрахунку мит", – пише видання.

Нові тарифи стануть частиною масштабного комплексу заходів щодо повернення виробництва в США. Вони стануть доповненням до задуманого правила "1 до 1", яке зобов'язує виробників чіпів забезпечувати рівний обсяг випуску всередині країни і за її межами.

Аналітики попереджають, що SSD та оперативна пам'ять можуть подорожчати до 30% найближчим часом. Ще рік тому індустрія зазнавала збитків на тлі низького попиту, а тепер ситуація повністю змінилася.

Тим часом Steam розкрив найпопулярніші збірки ПК у геймерів у 2025 році. На перше місце серед відеокарт вирвалася RTX 4060, а частка процесорів AMD перевищила 40%.

Вас також можуть зацікавити новини: