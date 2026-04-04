Росіяни вдарили по 16-поверхівці у Сумах, багато поранених, серед яких є дитина (фото)

Окрім багатоповерхівки, під удар також потрапив приватний житловий сектор.

В ніч на 4 квітня російські ударні БпЛА влучили у 16-поверховий будинок та приватний житловий сектор міста Суми.

За свіжими даними Нацполіції, кількість поранених зросла до 11 осіб. " Після опівночі ворог атакував обласний центр ударними безпілотниками. За попередніми даними, травмовано 11 осіб, серед них 15-річна дитина", - зазначається у повідомленні.

Перед цим у ДСНС повідомляли про 7 поранених.

Також повідомлялося, що жителів палаючої багатоповерхівки оперативно евакуювали. Рятувальники за допомогою техніки гасили пожежу на верхніх поверхах.

Як зазначив голова Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, внаслідок нічної ворожої атаки на місто сталося влучання БпЛА на 13 поверсі 16-поверхівки у центрі Сум.

Крім того, у Києві сталося падіння ворожого дрона у Дарницькому районі. Про це повідомив начальник Київіської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. "Фіксуємо наслідки атаки у Дарницькому районі - пожежа на даху нежитлової будівлі. Інформація про постраждалих уточнюється", - зазначив він.

Вчора вранці росіяни також завдали ударів по Україні. У небі було зафіксовано зліт російських бомбардувальників стратегічної авіації Ту-95 та Ту-160, а також рух сотень безпілотників.

Як повідомляли в Повітряних силах, українською протиповітряною обороною було збито або подавлено 541 повітряну ціль ворога - 26 ракет та 515 безпілотників різних типів.

Прильоти були завіксовані в кількох містах Київської області.

