Україна вже будує суцільну лінію оборони від Київського водосховища до Сум, - бригадний генерал

Треба підготуватися заздалегідь, що у майбутньому уникнути будь-яких несподіванок, адже російські загарбники можуть вдатися до будь-якого сценарію подій.

Від Київського водосховища почали будувати суцільну лінію оборони, яка буде простягатися аж до міста Суми.

Про це начальник інженерних військ КСП ЗСУ, бригадний генерал Василь Сиротенко повідомив у відеокоментарі для "Укрінформ". За його словами, можливий будь-який перебіг подій.

"Противник навчився створювати відповідні угрупування і швидко перекидати сили з одного флангу на інший. Тому, на сьогоднішній день виконується значний обсяг робіт з нарощення і будівництва ешелонованої оборони", - наголосив Сиротенко.

Як зазначив бригадний генерал, йдеться про стійку оборону, починаючи від міста Суми. Він додав, що це місто за короткий період змогло дійсно підготувати ешелоновану і стійку оборону. "І це відмічається, і це видно. І це навіть з космосу видно, можна подивитися у реальному часі, як воно будується", - відзначив Сиротенко.

Водночас, говорячи про суцільну лінію оборони, він сказав, що така оборонна зараз обладнується:

"Починаючи від Київського водосховища і аж до Сум ця лінія оборони будується. Багато сил засобів саме приділяється для того, щоб цю лінію у якнайкоротші терміни побудувати".

Бригадний генерал додав, що треба зробити так, аби не було несподіванки і російські окупанти не змогли з тієї сторони загрожувати Україні. "Тим більше, створювати цю так звану буферну зону, впливати на нашу територію і відтісняти нас від державного кордону", - підкреслив Сиротенко.

Як повідомляв УНІАН, за даними Сил оборони України, нині жодної загрози напівоточення чи оточення міста Суми з боку російських загарбників немає.

Російським окупантам вдалося зайти у Сумську область від державного кордону на відстань до 4 км. До обласного центру, міста Суми, ще залишається близько 35 км.

