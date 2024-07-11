Сумщина та Харківщина: Демченко розповів про дії ворога у прикордонні

Обстановка на кордоні з Білоруссю повністю контрольована.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів про дії ворога у прикордонні, зокрема в Сумській та Харківській областях.

В ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо ситуації в Сумській області, він зауважив, що ситуацію там можна охарактеризувати як "щоденні обстріли, які Росія не припиняє здійснювати по території України в межах цієї області".

"Звісно, що обстріли є і по Чернігівщині, і по Харківщині. Але якщо давати більш детальну оцінку Сумському напрямку, то, на щастя, активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп за останній час дещо знизилася", - сказав Демченко. Відео дня

Водночас, додав він, багато населених пунктів знаходяться безпосередньо на лінії кордону і перебування українських сил там ускладнюється діями ворога, тому наші позиції можуть знаходиться на певній віддаленості від кордону.

"Десь це може бути кількасот метрів, десь це може бути кілька кілометрів. Для того, щоб наші воїни мали умови для того, щоб боронити цей напрямок і давати відсіч ворогу. Але всі спроби на таких напрямках заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп, звісно, під повним контролем українських захисників, які відразу вибивають ворога за межі нашої території, не даючи їм там закріпитися", - сказав Демченко.

Говорячи про інші ділянки периметру кордону, речник зазначив, що Росія "продовжує тримати певну кількість своїх сил та засобів". "Більш активно посилення відбувається на напрямку Харківської області, де тривають активні бойові дії. Це напрямок населеного пункту Липці та Вовчанськ. Там ворог не може просунутися вглиб території України, постійно отримуючи відпір від українських підрозділів Сил оборони", - розповів представник прикордонників.

За його словами, якщо говорити про кількість обстрілів загалом - в межах Чернігівської, Сумської та Харківської областей, то ця кількість в середньому складає 60-70 за добу.

"У весняні місяці було дещо більша кількість обстрілів. Вона могла досягати і близько 100 обстрілів за добу, які здійснювала Росія по території України. Застосовується, в першу чергу, артилерія, застосовуються безпілотні літальні апарати для того, щоб завдавати ураження, але є і випадки застосування ворогом і авіації. Як літаків, так і гелікоптерів, які здійснюють удар по території України", - сказав Демченко.

Він також зауважив, що зважаючи на те, що кількість обстрілів в порівнянні з весняними місяцями дещо зменшилася, то він не виключає, що ворог "міг перегрупувати свої засоби". "Або не можна виключати, що він їх використовує зараз на тих напрямках, де ведуться активні бої", - зазначив представник прикордонників.

Крім того, на запитання щодо ситуації на кордоні з Білоруссю, речник ДПСУ зазначив, що вона повністю відрізняється від кордону з Росією. Там обстановка повністю контрольована і поряд з кордоном України не фіксується ні переміщення техніки, ні особового складу. Активності ДРГ там теж не спостерігається.

"У Росії зараз на території Білорусі немає достатньої кількості особового складу або засобів для того, щоб здійснити вторгнення на територію України. Свого часу Росія поступово вивела свої підрозділи, які знаходилися на території Білорусі… Тоді їх кількість могла коливатися десь на рівні 10-12 тисяч особового складу. В рамках ротації нових не заведено", - зауважив Демченко.

Так, констатував він, хоч на території Білорусі і є певна кількість російських військових, але це більше підрозділи забезпечення та логістики, які наразі не можуть становити загрозу нашій країні.

Війна в Україні - ситуація у прикордонних областях

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що російський диктатор Володимир Путін хотів скористатися тим, що американський Конгрес понад півроку не міг схвалити нову допомогу Україні, та захопити Харків.

Зеленський зауважив, що російські окупанти щодня б'ють по мешканцях Харкова, оскільки "хочуть спровокувати хаос і змусити людей втекти". За його словами, для Путіна це ціль.

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