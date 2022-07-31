Пересування по дорогах, що ведуть до лаври, призупинено.

У Святогірській лаврі, що знаходиться на березі річки Сіверський Донець Донецької області, залишаються близько 450 осіб.

Про це розповів голова Святогірської Військової адміністрації Володимир Рибалкін, пишуть Новини Донбасу.

"Зараз адміністративний центр територіальної громади окупований. Це місто Святогірськ. У трьох селах тривають бої. Це Богородичне, Краснопілля і Мазанівка. Але всі останні села знаходяться під періодичними обстрілами. Вони повністю підконтрольні Україні", - розповів він.

У самій громаді залишається близько 1000 жителів з 2068. Зараз місцева влада не може визначити графік евакуації, тому що селища знаходяться під періодичними хаотичними обстрілами.

"Можу сказати, що в лаврі зараз близько 450 осіб залишилося, було ще три тижні тому більше. Через три тижні нам вдалося вивезти близько 150 осіб. У даний час призупинено пересування по дорогах, що ведуть до лаври. Вирішуються питання подальшої евакуації, маршрути, гуманітарна допомога для лаври", - зазначив він.

Нагадаємо, 1 червня російські війська обстріляли територію Святогірської лаври. Загинули архімандрит Галактіон, чернець Аристоклій і черниця Варвара, також кілька священиків отримали важкі поранення.

Вас також можуть зацікавити новини: