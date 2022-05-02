Гайдай запевнив, що Збройні сили готові дати ворогу гідну відсіч, але мирним мешканцям краще евакуюватися.

Російські війська продовжують знищувати міста Луганщини. На черзі – Сіверськодонецьк, який після невдалих спроб штурму ризикує потрапити в облогу, як Маріуполь.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Останніми днями військові експерти почали приписувати Сєвєродонецьку долю Маріуполя. Оборона міста надпотужна, тож захопити обласний центр Луганщини буде вкрай важко. Але орки можуть піти іншим шляхом – за Маріупольським сценарієм. Це тільки припущення. Але ми готові до будь-якого розвитку подій. Наші воїни дадуть ворогу гідну відсіч", – зазначив він.

Він вважає, що сакральна для Путіна дата – 9 травня – буде надважкою, рашисти посилять обстріли та намагатимуться знищити якомога більше населених пунктів Луганщини.

Також Гайдай вкотре закликав мешканців Луганської області евакуюватись, адже трагедію краще попередити і не дати козирів ворогу.

У Луганській області противник протягом доби здійснив майже 20 обстрілів, внаслідок чого загинули троє цивільних, ще троє отримали поранення.

Нагадаємо, сьогодні у Маріуполі почалася друга хвиля евакуації. До евакуації мають приєднатися люди у Мангуші та в Бердянську.

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