Окупанти з учора не припиняли обстріл міста, загиблих знайшли сьогодні.

У Сєвєродонецьку виявили двох загиблих внаслідок артобстрілу російських окупантів.

Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Telegram.

"Двоє загиблих у старому районі Сєвєродонецька. Орки вчора ввечері накрили місто артилерією, обстріли продовжилися і сьогодні, тож загиблих виявили лише зараз. Було влучання в житловий будинок", - написав Гайдай.

Як повідомляв УНІАН, перед цим Гайдай повідомив, що у Сєвєродонецьку за вчорашній вечір було 9 поранених цивільних внаслідок артилерійських атак.

Окупанти обстріляли Сєвєродонецьку лікарню.

Загалом за минулу добу окупанти здійснили 11 артилерійських атак по Сєвєродонецьку.

"Гатили по житловим будинкам, хімзаводу, технікуму та лікарні", - зазначив Гайдай.

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