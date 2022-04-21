Харчові продукти люди отримують виключно із гуманітарних вантажів.

Російські загарбники знищили всі продовольчі склади у Сєвєродонецьку, продукти люди отримують виключно із гуманітарних вантажів.

Про це у Faceook повідомляє Луганська обласна державна адміністрація.

За словами голови обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, значна частина руйнувань внаслідок російського вторгнення за останню добу виникла в Рубіжному та Новодружеську.

"Непридатні для життя в цих двох ще п’ять будинків, не кажучи вже про інфраструктуру. До прикладу, у Сєвєродонецьку не залишилось жодного вцілілого продовольчого складу. Росіяни їх знищили. Продукти харчування люди отримують виключно із гуманітарних вантажів", - написав він.

Гайдай додав, що займання господарчих споруд чи автомобілів виникають по декілька разів на день.

Також він повідомив, що у житловому фонді області вчора виникли шість пожеж, всі вони ліквідовані. Врятовані від небезпеки 5 осіб.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня стало відомо, що в Сєвєродонецьку за час повномасштабної війни з’явився новий цвинтар, де поховали вже понад 400 людей. В місті досі залишаються близько 20 тис. мешканців, до 24 лютого було 130 тис.

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