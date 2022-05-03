Для росіян ця вразливість відома, але вони вирішили нічого з цим не робити.

Світлини, на яких унаслідок влучання українською зброєю російським танкам відриває башти, свідчать про проблему конструкції цієї техніки, відому ще як "чорт у табакерці".

Про це пише The Washington Post.

Несправність пов’язана з тим, як російські танки, в тому числі Т-72, зберігають і завантажують боєприпаси.

У цих радянських машинах усі снаряди розташовані по колу всередині башти. Коли ворожий вистріл потрапляє у потрібну ціль, колесо боєприпасів може швидко викликати ланцюгову реакцію, відірвавши башту від корпусу танків смертельним ударом.

Боєприпаси основного танку окупантів Т-72 знаходяться в автоматі зарядження карусельного типу просто під головною баштою і членами екіпажу.

"Під час влучання у відсік, де зберігаються боєприпаси, гинуть всі члени екіпажу. Усі патрони – їх близько 40 – в залежності від того, чи несуть вони повне навантаження чи ні – всі згорять. Усі будуть мертві", - розповів професор Військового коледжу армії США Роберт Е. Гамільтон.

На думку експертів, українці знають про цю вразливість ворожих танків й уміло нею користуються.

Водночас є суттєва різниця між радянськими танками й танками західного виробництва.

"Американські танки довгий час приділяли першорядну увагу виживаності екіпажу, на відміну від російських. Насправді це просто різниця у конструкції відсіку для зберігання боєприпасів і різниця у пріоритетах", - зауважив Гамільтон.

Боєприпаси у більшості західних танків можуть зберігатися під підлогою башти, захищеною важким корпусом, або в задній частині башти. Водночас такий відсік у самій башті є потенційно вразливим для влучання, вбудовані функції можуть запобігти "обезголовленню" танків.

За словами Гамільтона, у конструкції російських танків пріоритет віддають скорострільності, вогневій потужності, малопомітності, швидкості і маневреності, а не живучості людей.

Така техніка, як правило, легша і простіша, має тоншу і менш досконалу броню, аніж у західного виробника.

Гамільтон додав, що для американських військових "якщо танк буде знищено, а екіпаж виживе, ви зможете створити новий танк швидше, ніж навчити новий екіпаж".

"Для Росії люди – такий же витратний матеріал, як і машини. Росіяни знали про це 31 рік – треба сказати, що вони просто вирішили нічого з цим не робити", - підсумував експерт.

Як писав УНІАН, військові ЗСУ контратакували російські війська поблизу Харкова, відкинувши їх на 40 км від міста. Росіяни планували захопити Харків та утримувати його, щоб просунутися далі на Донбасі.

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