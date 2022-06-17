На записі з коптера можна помітити, що окупанти засіли в лісосмузі, але українські воїни швидко їх звідти "викурили".

Танкова бригада Збройних сил України майстерно знищила бронетехніку російських загарбників артилерійським вогнем. Постаралися воїни з 17-ї окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка.

Відео знищення техніки оприлюднили в телеграм-каналі Сухопутних військ ЗСУ.

На записі з коптера можна помітити що, окупанти засіли в лісосмузі, але танкова бригада ЗСУ швидко їх звідти "викурили". Як результат, принаймні три бойові броньовані машини ворога перетворилися на металолом.

Мінусуємо росіян! Танкісти окремої танкової бригади професійно відправляють окупантів на концерт до Кобзона. Перемога за нами! Слава Україні! Слава ЗСУ! Тримаємо стрій, нищимо російських окупантів – написали в ОК "Схід".

Що відомо про втрати ворога на війні

За майже чотири місяці від початку повномасштабної війни на території України російська армія втратила вже близько 33 тис. 150 своїх бійців. Лише за останню добу ЗСУ ліквідували щонайменше дві сотні російських загарбників.

Зазначається, що найбільших втрат за останню добу противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Раніше УНІАН повідомляв, що в армії РФ почастішали випадки звільнення великої кількості військових через відмову від участі у бойових діях в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: