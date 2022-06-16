Підрозділи Сил оборони продовжують успішно зменшувати кількість російських окупантів на українській землі.

В російській армії почастішали випадки звільнення великої кількості військових через відмову від участі у бойових діях в Україні.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00.

"Значні втрати російських окупаційних військ руйнують плани військового керівництва щодо швидкого просування вглиб території України. Почастішали випадки звільнення великої кількості особового складу через відмову від участі у бойових діях на території України. Це не дозволяє у стислі терміни здійснити посилення та заміну російських підрозділів, що втратили боєздатність",- сказано в повідомленні.

При цьому зазначається, що українські підрозділи, виконуючи вогневі завдання, продовжують успішно зменшувати кількість російських окупантів на українській землі.

Як повідомляв УНІАН, з початку війни українські військові знищили майже 33 тисячі окупантів.

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