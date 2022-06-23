За словами злочинця, він "увійшов у смак".

Окупант у розмові з дружиною розповів, як отримує задоволення від мародерства в Україні. За словами військового злочинця, він "увійшов у смак" і шкодує лише про те, що не набрав більше телефонів.

Розмову рашиста з дружиною опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своєму офіційному YouTube-каналі.

"У них совісті не вистачає там, у кого-небудь, що-небудь забрати там, мене відправляють. Я просто, просто на початку відрядження заходжу такий: "Так-так, Здрастуйте, ось мені ваш телефон, здрастуйте-здрастуйте, давай сюди на*уй. Так, а що у вас ложки за*баті є, так ложки ... ложки теж забираю. А ось машина. Ключі де?" І все", — зі сміхом розповів окупант.

Далі російський солдат розповів, як виганяє українців з їхніх домівок заради мародерства. За словами рашиста, він лише шкодує, що не зміг набрати більше телефонів. Собі злочинець вкрав "о*уєнний Huawei".

"Коли у смак увійшов, мені так взагалі подобалося. Просто входиш в будь-який будинок: "Так, здрастуйте, вийдіть, будь ласка, я що-небудь візьму", — зізнався під кінець окупант.

Нагадаємо, в одному з недавніх перехоплень СБУ вороги зізналися, що українські захисники знищили "еліту" ЗС РФ, яку готували до війни проти НАТО.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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