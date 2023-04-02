Командування намагається компенсувати втрати недосвідченими мобілізованими.

Росія постійно намагається підсилюватися новими силами, але українським воїнам вдалося розгромити деякі ворожі підрозділи на 50-70%. Ці підрозділи намагаються доукомплектувати "мобіками" з посереднім рівнем підготовки.

Про це заявиви командир роти 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Федоренко в ефірі 24 каналу.

"Завдання їм ставлять, як для високого класу підготовки. Але ці бригади не можуть їх виконувати, що грає на руку ЗСУ. До їхньої тактики ведення бойових дій ми також швидко звикли. Часто вдається вводити ворога в оману, що дає тактичну перевагу на полі бою", – зазначив військовий.

За його словами, загарбники вдаються до різних тактик ведення бойових дій. Інколи командири кидають їх у змішані атаки з "вагнерівцями" та "кадирівцями". Рівень комунікації між цими підрозділами дуже низький.

"Вони намагаються працювати як злагоджений механізм. Але чи допомагає це їм бути ефективними на полі бою та зберігати життя? Ні, не допомагає", – наголосив офіцер.

Втім, Федоренко зауважив, що ворога не можна недооцінювати, адже росіяни удосконалюють навички та озброєння, намагаючись перейняти досвід ЗСУ. Українську тактику вони намагаються копіювати у питанні використання безпілотників. Йдеться про спрощення комунікації між екіпажами, які проводять розвідку, вогневими засобами, гарматами. Крім того, Росія додатково розвиває на державному рівні серійне виробництво БПЛА. Наприклад, "Орлан-10", "Ланцет", "Куб".

Втрати Росії в Україні: актуальні дані

За найсвіжішими даними українського Генштабу, українські військові знищили 173 990 окупантів, 3616 танків, 6981 броньованих машин і тисячі одиниць іншої техніки ворога.

У березні 2023 року втрати армії РФ в Україні побили черговий рекорд – українські захисники ліквідували 24 100 окупантів. За його прогнозом, у квітні за місяць росіяни втратять понад 25 тисяч військових.

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