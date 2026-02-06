Блокування доступу РФ до Starlink дало перші результати, - Business Insider

Завдяки цьому рішенню російські окупанти будуть мати низку проблем з контролем військ на тактичному рівні.

Компанія SpaceX вирішила обмежити доступ Росії до Starlink, відключивши зв'язок над Україною, але залишивши білий список затверджених українських терміналів, повідомляє Business Insider.

Видання пояснює, що це рішення пов'язано з тим, що українські чиновники та військові експерти стурбовані, що російські війська все частіше використовують Starlink для наведення ударів на великі відстані та координації сил.

"Ворог повідомляє про масове відключення Starlink серед російських підрозділів на фронті", - розповів в четвер, 5 лютого, керівник великої української організації з виробництва бойових дронів Сергій Стерненко.

Відео дня

Він додав, що українська армія відновить свою перевагу в комунікаціях завдяки цьому рішенню, а російські окупанти будуть мати низку проблем з контролем військ на тактичному рівні.

Радник з питань безпілотної війни Міністерства оборони України Сергій Флеш Бескрестнов поділився, що цей крок зірвав російські наземні атаки в деяких районах фронту.

"У ворога навіть немає проблем на фронтах. У ворога катастрофа", - написав він в своєму Telegram-каналі.

В публікації підкреслюється, що у зв'язку з введеними США санкціями в 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, SpaceX не продає термінали Starlink до Росії.

Однак, як зазначають українські військові, це не заважає росіянам купувати їх на чорному ринку, що викликає занепокоєння. Ба більше, Київ заявляє, що знайшов американську техніку в збитих розвідувальних дронах.

В статті йдеться, що тиск на компанію SpaceX з метою обмеження доступу Росії досяг апогею минулого місяця, коли українські військові заявили, що почали бачити термінали Starlink на безпілотниках дальньої дії.

Однак, як вказує видання, відключення сил Кремля від Starlink виявилося складнішим завданням, ніж просте геофенсінг. Все тому, що українські військові також використовують Starlink, тому відключення доступу в спірних регіонах вплинуло б на операції Києва.

Видання додало, що з появою білого списку ситуація, схоже, змінюється. Міністерство оборони України та впливові особи в Telegram закликають військових швидко зареєструвати свої термінали в системі управління бойовим простором DELTA.

Припускається, що обмеження доступу, ймовірно, поширяться і на цивільні райони, віддалені від лінії фронту. Причиною є побоювання, що Starlink може використовуватися для наведення російських безпілотників типу Shahed, які атакують міста.

В статті йдеться, що підприємствам необхідно подати заявку на доступ через онлайн-портал, а цивільним особам слід принести всі свої приватні термінали Starlink до адміністративних центрів разом із національним посвідченням особи.

"Ми продовжуємо перевіряти термінали Starlink. Перша партія терміналів, які були включені до білого списку, вже працює", - проінформував міністр оборони України Михайло Федоров.

Засновник SpaceX Ілон Маск закликав українських користувачів приєднатися до білого списку.

"Важливо зареєструвати свій термінал Starlink, якщо ви перебуваєте в Україні", - написав він в соцмережах.

Видання зазначило, що зміни в підключенні призвели до обмеження доступу до Starlink для терміналів, що рухаються зі швидкістю понад 75 кілометрів на годину, або приблизно 46 миль на годину, з метою блокування наведення атакуючих дронів.

В статті підкреслюється, що поки що не ясно, як саме нові заходи Starlink вплинуть на війну, але перші повідомлення з Росії та України свідчать, що цей крок уже впливає на хід бойових дій.

Зокрема, Telegram-канал Rybar, який веде російський військовий блогер, у четвер написав, що обмеження Starlink "тимчасово уповільнять" бойові операції Москви.

Також автор каналу закликав Кремль почати розробляти "вітчизняні аналоги" систем зв'язку для передової.

Водночас, українські Telegram-канали привітали відключення як потенційний значний удар по російських військах.

"Ворог навіть встановив термінали на танки, щоб коригувати вогонь в режимі онлайн. Більше цього не буде. Це тільки початок", - заявив Стерненко.

Обмеження роботи Starlink на фронті: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що начальник відділення комунікацій 14 бригади оперативного призначення "Червона Калина" 1 корпусу Нацгвардії "Азов" Максим Бакулін розповів, що на Покровському напрямку у російських окупантів виникли проблеми з переданням інформації через блокування Starlink. Бакулін зазначив, що ворог продовжує піші штурми, але натиск змінився, а кількість штурмів зменшилася. При цьому, військовий вважає, що результати блокування Starlink будуть помітні пізніше.

Також ми писали, що військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України Андрій Крамаров припускає, що у росіян будуть проблеми у роботі системи супутникового звʼязку Starlink, але на тотальний колапс в управлінні ворожої армії очікувати не варто. Крамаров пояснив, що ще до систем Starlink російська армія не залишалася зовсім без зв’язку. На фронті, на дцмку експерта, також у противника можливі певні складнощі, але не довго.

Вас також можуть зацікавити новини: