Український президент стикається з зовнішніми та внутрішніми проблемами.

Наразі пішов вже третій рік з початку повномасштабної війни РФ проти України. Він може стати найважчим для президента Володимира Зеленського, перед яким стоїть дуже складне завдання.

Як пише The Guardian, українське суспільство виснажене війною, а міжнародна підтримка розколюється. Останнє призводить до критичної нестачі боєприпасів на фронті. При цьому більшість українців не бажають підтримувати ідею мирної угоди, оскільки існує мало механізмів, щоб змусити Росію її дотримуватися. Домовленості можуть просто стати для агресора часом для поповнення сил і підготовки для нового удару.

"Перший рік був просто виживанням, повним виживанням... Другий рік був стійкістю, опором... Третій рік буде вирішальним. Це рік викликів як внутрішніх, так і зовнішніх", - зазначив Зеленський на прес-конференції.

Відео дня

За словами президента, майбутнє залежить зараз від багатьох зовнішніх чинників, одним з яких є ситуація у Вашингтоні.

"Вирішальним моментом будуть вибори в Сполучених Штатах, і тоді ми зможемо зрозуміти, що буде далі", — сказав він.

Водночас Зеленський позитивно налаштований стосовно великого пакету допомоги, який застряг у Конгресі. Окрім зовнішніх проблем, існують ще й внутрішні. Хоча президент все ще має високий рейтинг схвалення серед українців, він більше не вважається недоторканним, а політична конкуренція повертається в Україну.

Як зазначається, відмова Зеленського покинути Київ після вторгення РФ надихнуло багатьох в Україні та за кордоном. Однак останнім часом з’явилися припущення, що команда президента все ще перебуває в "бункерному режимі" перших днів війни, керуючи вузьким колом. Кілька джерел повідомили, що на останніх зустрічах Зеленський виглядав виснаженим після двох років керівництва країною, яка перебуває у стані війни.

"Нам потрібна мужність, нам потрібна стійкість, щоб вижити. Цей рік визначить формат завершення цієї війни", – сказав український лідер.

Війна в Україні - останні новини

Раніше видання Business Recorde повідомило, що у 2024 році епоха кризи з артилерійськими снарядами для України закінчиться. Британія протягом року інвестує 286 млн євро на відповідне забезпечення для Збройних сил України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував заборонити експорт боєприпасів з країн Європи в інші країни, крім України.

Як писав ISW, офіційні особи та державні ЗМІ утримались від висвітлення другої річниці початку повномасштабної війни проти України, щоб не привертати увагу населення до невдач окупантів. Йдеться про значні втрати РФ, провал у досягненні заявлених стратегічних цілей, реалізації менших задач - захоплення всієї Луганської та Донецької області.

Вас також можуть зацікавити новини: