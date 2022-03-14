На більшості напрямків, при спробі просунутись вперед, противник зіштовхується з опором ЗСУ та громадянським супротивом місцевого населення.

Російські окупаційні сили все частіше змушені переходити до оборони та здаватися в полон.

Про це говориться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 18.00 14 березня.

"Окупаційні війська продовжують наступальну операцію проти України. Головна мета ведення бойових дій на території нашої Держави ворогом не досягнута. Отримуючи відсіч і несучи втрати, окупаційні війська все частіше змушені переходити до оборони та здаватися у полон українським захисникам", – йдеться у повідомленні.

На більшості напрямків, при спробі просунутись вперед, противник зіштовхується з опором Збройних Сил України та громадянським супротивом місцевого населення

Водночас, не маючи значних успіхів, ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів авіацією, знищуючи об'єкти військової та цивільної інфраструктури України. Зокрема застосовуються боєприпаси великої потужності і невибіркової дії по житлових районах великих міст, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, 14 березня розпочався четвертий раунд переговорів між РФ і Україною. Серед обговорюваних питань – мир, негайне припинення вогню та відведення всіх військ.

Раніше президент України Володимир Зеленський, говорячи про хід переговорів української та російської делегацій зазначив, що 100% Україна переможе, але достеменно невідомо, коли саме.

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