Глава української делегації в ТКГ заявив, що потрібно готуватися до будь-якого сценарію на тлі стягування російських військ до кордонів України.

У Кремлі повинні розуміти, що новий наступ російських військ для подальшого захоплення територій України може перерости в третю світову війну.

Про це голова української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук сказав в ефірі телеканалу "Настоящее время", створеного "Радіо свобода" за участю "Голосу Америки".

"Я чув слова Зеленського, він сказав, що Україна готова до відбиття агресії. Справа в тім, що він не просто сказав, що сьогодні готова, - вона готова вже сім років. Тільки різний рівень готовності, тому що важко сказати, коли Росія може привести в дію свою агресивну риторику", - заявив Кравчук.

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Він зазначив, що Росія на рівні влади прямо загрожує Україні і її суверенітету, в тому числі "розвалом держави". "Треба бути готовим до всього. Я згоден з вами, що не можна сьогодні вже говорити, що війна завтра почнеться, але при такій риториці, при такому скупченні військ і при таких агресивних діях сьогодні на Донбасі, ми повинні бути готові до будь-якого сценарію. І Україна так, готова до цього", - заявив Кравчук.

Він зазначив, що міжнародні партнери України запевняють, що "Україна одна не залишиться проти російської агресії", Європа і США будуть підтримувати Україну.

Також Кравчук зазначив, що підніме питання про скупчення російських військ біля кордонів України на переговорах глав делегацій ТКГ 14 квітня. "Якою буде реакція російської сторони - мені припустити важко", - сказав він.

За словами Кравчука, якщо російські війська почнуть захоплювати нові землі в Україні, кожен громадянин повинен бути готовий до відбиття наступу. "Громадянин, патріот і воїн - це єдине ціле. І я сьогодні бачу, як у багатьох областях "підриваються" люди, люди починають говорити, що нам потрібно бути готовими до всього. Я цим хочу сказати, щоб Росія розуміла, і Кремль розумів, що це не буде парад, - якщо вони наважаться, прийдуть в якийсь стан неосудності і підуть війною проти України, - це буде початок широкомасштабного конфлікту, який може перерости в третю світову війну. Це не буде легкого руху, як вони це відчули в Криму, це буде бій, це буде війна. Це буде захист України своєї землі. І я вірю, що цей захист буде дуже сильний і дуже патріотичний", - підкреслив Кравчук.

Скупчення військ РФ біля кордону з Україною

Наприкінці березня Росія, за даними ВСУ, зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планувала підтягнути ще до 25 батальйонних тактичних груп.

Також окупанти підсилюють передові підрозділи НЗФ розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ і тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

За словами президента Володимира Зеленського, РФ шляхом збільшення чисельності військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

Водночас у Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області.

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Автор: Віталій Саєнко