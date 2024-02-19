Зараз план полягає в тому, щоб утримати армію української держави від краху, стверджують журналісти.

Повномасштабна війна в Україні проти РФ триває, і під час Мюнхенської конференції, яка пройшла цими вихідними, союзники України почали менше говорити про майбутню перемогу Києва.

Про це пише видання Politico. Журналісти порівняли конференцію з торішньою, де на тлі звільнення великої кількості територій та підготовки до майбутнього контрнаступу Києва, союзники були переконані в перемозі України.

"Але контрнаступ провалився, і наземна кампанія зупинилася, змусивши українські та російські сили зіграти в артилерійський пінг-понг на фронті протяжністю 600 миль. Київ досяг більшого успіху в Чорному морі, потопивши кілька російських кораблів на стратегічному водному шляху, але це не дуже покращило оптику війни, яка тягнеться. Ніхто з обох боків Атлантики - і особливо в Києві та Москві - не може передбачити, що буде далі", - пише видання.

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Вони також додали, що цього разу більшість учасників конференції уникали питання про українську перемогу. "Зараз план полягає в тому, щоб просто утримати українську армію від краху. Конференція відбулася на тлі того, що впевненість у тому, чи зможе президент Джо Байден досягти успіху в Україні, є особливо низькою", - заявило видання.

Видання зазначає, що Україна не розглядає зараз іншого варіанту, окрім як отримати допомогу від США. На думку видання, виділення цієї допомоги може відбутися вже у березні, якщо кандидату в президенти Штатів Дональду Трампу не вдасться все зіпсувати.

"Українські офіційні особи не говорять про альтернативи, наполягаючи на тому, що їм потрібні зброя та боєприпаси. Один український парламентарій щойно прибув з південної лінії фронту і сказав, що відсутність боєприпасів безпосередньо призводить до того, що Україна втрачає позиції та солдатів", - йдеться у статті.

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За відомостями The Times, Україні загрожує поразка, якщо Європа не зробить більше. Журналісти зазначають, що трансатлантична напруженість ще ніколи не була такою напруженою за весь час існування НАТО.

Натомість міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав Європу і країни-члени Північноатлантичного альянсу готуватися до "найгіршого сценарію". На його думку, Альянс може зіткнутися з війною вже через п'ять-вісім років.

Ніхто точно не знає, чи закінчиться війна в Україні у 2024 році. Президент Володимир Зеленський говорив, що українцям потрібно протриматися ще і цей рік.

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