Також планується відновити залізничне сполучення території східної частини Сумської області.

Тростянецьку лікарню обстежать сапери й вибухотехніки, поки що на її території перебувати небезпечно.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Сумської військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький.

"Поки що на її території перебувати небезпечно, і вона через обстріли ще непридатна для приймання хворих. Тому хворих доставляють у лікарні Охтирки, Сум чи Полтави", - написав він.

За його словами, у Тростянець спрямували автомобілі екстреної допомоги з інших громад, також в область додатково їдуть два автомобілі екстреної медичної допомоги з-за кордону, що надані як гуманітарна допомога.

Говорячи про ситуацію у звільненому місті, Живицький повідомив, що тростянчан, які через бойові дії були позбавлені власного житла, евакуювали до обласного центру, вони розселені у гуртожитках.

Живицький також розповів, що у Тростянці встановлено два комплекти обладнання Starlink, працюватиме генератор, і люди, які приходять отримати гуманітарну допомогу, зможуть зарядити свої телефони і під’єднатись до супутникового зв’язку.

"Мій заступник з питань цифровізації і зв’язку Андрій Бірюков займається питанням відновленням мобільного зв’язку. Перші вежі вже були запущені в роботу, уже частково є мобільний зв’язок та інтернет. Зараз запускаємо в роботу ще 15 веж мобільного зв’язку на території Тростянецької та Боромлянської громад, щоб у людей був зв’язок та мобільний інтернет", - додав він.

Крім того, Живицький розповів, що посадовці займаються питанням відновлення залізничної інфраструктури, транспортного сполучення в області.

"У нас ціль номер один — відновити залізничне сполучення хоча б на території східної половини області. Над цим питанням ми активно співпрацюємо з керівництвом "Укрзалізниці" та Південної залізниці", - додав він.

При цьому Живицький розповів, що із керівництвом Сумської дільниці Південної залізниці було оглянуто станцію Боромля і домовлено про часткове відновлення залізничного сполучення, як вантажного, так і пасажирського, щоб люди могли їздити хоча б для початку територією Сумської та Харківської областей.

За його словами, будуть відновлені колії, здійснюватиметься перевірка щодо можливих замінувань колій та вокзалу.

Голова Сумської ВЦА зазначив, що питанням щодо розмінувань території Тростянецької та Боромлянської громад, звільнення їх від розтяжок, артилерійських снарядів, які не підірвались, схованок зі зброєю, займаються фахівці Державної служби з питань надзвичайних ситуацій, відповідний підрозділи бригади територіальної оборони і підрозділи ЗСУ.

Живицький також зазначив, що газовики планують відновити газопостачання Тростянецької та Боромлянської громад, продовжується відновлення електропостачання.

Крім того, голова ВЦА розповів, що з обласного резервного фонду Тростянецькій громаді виділено шифер, щоб перекрити пошкоджені дахи будинків, плівку, якщо необхідно, скло.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня силами 93-ї бригади "Холодний Яр", за допомогою територіальної оборони і місцевих партизанів, місто Тростянець на Сумщині звільнили від російських окупаційних військ.

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