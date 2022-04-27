У 2014 році подружжя брали участь у проведенні так званого референдуму про визнання державної самостійності "ДНР".

У Бахмуті Донецької області заарештували подружжя, яке передавало окупантам інформацію про місця дислокації військовослужбовців та військової техніки Збройних сил України.

Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в травні 2014 року подружжя з м.Бахмут в якості членів "дільничної виборчої комісії" брали активну участь в організації та проведенні на території міста так званого референдуму про визнання державної самостійності "ДНР".

Крім того, у квітні 2022 року один з подружжя, користуючись повномасштабним вторгненням РФ на територію України, став ще активніше пропагувати "русский мир" на Донбасі. Жінка відправляла представнику силового відомства держави-агресора через месенджер Telegram відео та текстові повідомлення про місця дислокації військовослужбовців та військової техніки ЗСУ на окремій ділянці території області.

"Отримана від підозрюваної інформація використовувалася рашистами під час військової агресії проти України", - йдеться в повідомленні.

Стосовно двох громадян України 46 та 53 років, які обґрунтовано підозрюються у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст. 110, ч. 2 ст. 111 КК України), застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення і доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.