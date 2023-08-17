Фрази про те, що "Україна не отримає винищувачі" F16 до кінця року не було.
Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону сьогодні, стверджуючи, що його слова неправильно були протрактовані в ЗМІ.
"Ви від мене такої фрази "Україна не отримає винищувачі" навряд би почули. Я такі фрази навіть не вживаю, я не хочу "зраду" сіяти серед населення", - наголосив Ігнат. Він розповів, що коли в нього запитали у вчорашньому ефірі телемарафону, що були заяви в США, що до кінця літа не отримаюємо, то він відповів не так як було протрактовано.
"Коли б ми не отримали, то у нас виходу немає. Ми потребуємо цього озброєння. Чи це буде до кінця цього року, чи початок наступного, чи пізніше, але іншого виходу в нас немає як іти до своєї мети", - пояснив свої вчорашні висловлювання Ігнат.
F-16 для України
Як повідомляв УНІАН, вчора, 16 серпня, спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону, що винищувачі F-16 не надійдуть найближчим часом. "Вже очевидно, що ми не зможемо захистити Україну літаками F-16 протягом осені і зими цієї", – зазначив він.
Як відомо, Україна підписала меморандум про ставорення коаліції для підготовки пілотів на F-16 на саміті НАТО. Вже кілька разів називалися різні дати навчань і країни, де можуть вони розпочатися.