Речник ПС уточнив що мав на увазі, відповідаючи на запитання про неотримання до кінця року Україною, винищувачів.

Фрази про те, що "Україна не отримає винищувачі" F16 до кінця року не було.

Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону сьогодні, стверджуючи, що його слова неправильно були протрактовані в ЗМІ.

"Ви від мене такої фрази "Україна не отримає винищувачі" навряд би почули. Я такі фрази навіть не вживаю, я не хочу "зраду" сіяти серед населення", - наголосив Ігнат. Він розповів, що коли в нього запитали у вчорашньому ефірі телемарафону, що були заяви в США, що до кінця літа не отримаюємо, то він відповів не так як було протрактовано.

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"Коли б ми не отримали, то у нас виходу немає. Ми потребуємо цього озброєння. Чи це буде до кінця цього року, чи початок наступного, чи пізніше, але іншого виходу в нас немає як іти до своєї мети", - пояснив свої вчорашні висловлювання Ігнат.

F-16 для України

Як повідомляв УНІАН, вчора, 16 серпня, спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону, що винищувачі F-16 не надійдуть найближчим часом. "Вже очевидно, що ми не зможемо захистити Україну літаками F-16 протягом осені і зими цієї", – зазначив він.

Як відомо, Україна підписала меморандум про ставорення коаліції для підготовки пілотів на F-16 на саміті НАТО. Вже кілька разів називалися різні дати навчань і країни, де можуть вони розпочатися.

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