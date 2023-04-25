Аналітики британської розвідки допустили, що втрати РФ скоротилися, оскільки спроба зимового наступу не досягла своїх цілей.

У квітні середньодобовий рівень втрат російських військових у боях проти ЗСУ знизився приблизно на 30%. Це слідує за виключно важкими втратами росіян в Україні в січні-березні цього року.

Про це йдеться у свіжому звіті британської розвідки. "Дані, опубліковані Генеральним штабом України, свідчать про зниження середньодобових втрат росіян з 776 в березні до 568 у квітні", - йдеться в повідомленні розвідки. Там додали, що розвідка Міністерства оборони Британії не може перевірити точну методологію України, але загальна тенденція вірна.

Аналітики британської розвідки припустили, що втрати РФ скоротилися, оскільки спроба зимового наступу не досягла своїх цілей, і російські сили зараз зосереджені на підготовці до очікуваних українських наступальних операцій.

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Втрати росіян на війні в Україні

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 187 770 окупантів, з них 690 за минулу добу, 24 квітня 2023 року. За деякими даними, особливі втрати несе офіцерський склад, а також найманці ПВК "Вагнер". Наприклад, 24 квітня стало відомо, що в Україні були ліквідовані один лейтенант і два капітани.

Крім того, аналітики Центру стратегічних і міжнародних досліджень підрахували, що щомісяця РФ втрачає майже 150 танків.

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