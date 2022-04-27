Окупанти блукали у дворах українців цілими групами.

Російські війська були відзняті на вулиці Бучі поруч з тілами цивільних.

CNN опублікував ексклюзивні кадри з дрону 12 і 13 березня. Ім'я автора не розголошують з міркувань безпеки.

Телевізійники відзначили, що відео верифікували і підтвердили його справжність.

На кадрах, датованих 13 березня, видно, як російська військова техніка стоїть на перехресті. Трохи далі по вулиці - тіла розстріляних.

Ці ж об'єкти раніше були зафіксовані супутником Maxar Technologies від 18 березня.

На кадрах від 12 березня група військових пройшла на приватне подвір'я і щось шукала, припаркувавши техніку біля входу.

У CNN звернули увагу, що ці ролики – доказ того, що трупи в Бучі з'явилися вже під час окупації міста російськими військами.

Трагедія в Бучі

Розгромлені російські війська покинули Бучу наприкінці березня, залишивши після себе десятки розстріляних містян просто на вулицях.

Сотні вбитих громадян були поховані на місцевому кладовищі. Знайдено десятки виритих братських могил.

Є свідчення тортур, зґвалтування, розстрілів, мародерства російськими окупантами.

Українська влада наполягає, що звірства росіян у містах під Києвом є незаперечним доказом здійснення РФ геноциду щодо українців.

Точна кількість убитих наразі невідома, триває розчищення Бучі від мін, ексгумація тіл і т. д.

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