Російські війська були відзняті на вулиці Бучі поруч з тілами цивільних.
CNN опублікував ексклюзивні кадри з дрону 12 і 13 березня. Ім'я автора не розголошують з міркувань безпеки.
Телевізійники відзначили, що відео верифікували і підтвердили його справжність.
На кадрах, датованих 13 березня, видно, як російська військова техніка стоїть на перехресті. Трохи далі по вулиці - тіла розстріляних.
Ці ж об'єкти раніше були зафіксовані супутником Maxar Technologies від 18 березня.
На кадрах від 12 березня група військових пройшла на приватне подвір'я і щось шукала, припаркувавши техніку біля входу.
У CNN звернули увагу, що ці ролики – доказ того, що трупи в Бучі з'явилися вже під час окупації міста російськими військами.
Трагедія в Бучі
Розгромлені російські війська покинули Бучу наприкінці березня, залишивши після себе десятки розстріляних містян просто на вулицях.
Сотні вбитих громадян були поховані на місцевому кладовищі. Знайдено десятки виритих братських могил.
Є свідчення тортур, зґвалтування, розстрілів, мародерства російськими окупантами.
Українська влада наполягає, що звірства росіян у містах під Києвом є незаперечним доказом здійснення РФ геноциду щодо українців.
Точна кількість убитих наразі невідома, триває розчищення Бучі від мін, ексгумація тіл і т. д.