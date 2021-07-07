Лікар був відомий в армії за позивним "Феофан", врятував на передовій десятки життів.

У Дніпрі сьогодні проходить церемонія прощання з капітаном ВСУ Юрієм Письменним, начальником медичного пункту батальйону 93 бригади "Холодний Яр".

Як повідомляється в сюжеті ТСН, після панахиди в соборі загиблого проводять в останню путь на Алеї Героїв. Письменний загинув через ворожий обстріл у Донецькій області 4 липня. Він надавав бійцям допомогу на передовій, коли на околиці Гранітного його серед білого дня накрило осколками гранати.

Лікар був відомий в армії за позивним "Феофан". На передовій він врятував десятки життів.

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Офіцер народився 4 березня 1962 року. Жив у Дніпрі, мав вищу медичну освіту.

У 2016 році пішов на війну медиком-волонтером - служив у першому добровольчому мобільному госпіталі ім. Пирогова.

Наприкінці 2018 року призвався до лав Збройних Сил України. Очолив медичний пункт батальйону. У чоловіка залишилася дружина і дорослий син.

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Автор: Дмитро Захаров