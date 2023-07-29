В мікрорайоні Азотний очевидці спостерігають за детонацією боєприпасів.

Ввечері суботи, 29 липня, у Донецьку пролунала серія вибухів. В одному з районів міста детонують боєприпаси окупантів.

Як повідомляють місцеві пабліки, вибухи прогриміли у кількох районах міста. Зокрема, їх чітко чули у Київському та Куйбишевському районах.

Як повідомляє паблік "Типовий Донецьк", після серії вибухів у мікрорайоні Азотний лунають звуки детонації боєприпасів. У мережі пишуть, що є влучання у склад боєприпасів російських загарбників.

"Прильоти" у Донецьку

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 28 липня, в окупованому Донецьку пролунали вибухи. Місцеві Telegram-канали писали, що пошкоджено будівлю так званого міністерства внутрішніх справ "ДНР". Російські пропагандисти пишуть, що постраждала будівля "міського управління Державтоінспекції".

У жовтні вибух пролунав у будівлі місцевої адміністрації. Російські загарбники заявили, що удар припав по будівлі у Ворошиловському районі, де збиралися гауляйтери "ДНР".

Минулого літа повідомлялося про удар по нафтобазі у Будьонівському районі окупованого Донецька.

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