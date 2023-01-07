Влада Фінляндії готує 12-й пакет військової допомоги Україні.

Фінляндія може передати Україні танки Leopard 2, якщо це зроблять інші європейські країни.

Про це голова Комітету з питань оборони Антті Хаккянен заявив в інтерв’ю телеканалу MTV Uutis. Він зауважив, що кожна європейська країна певною мірою має допомагати Україні, але власна обороноздатність Фінляндії є головною.

"Якщо Європа почне давати Україні більше танків, то Фінляндія повинна бути залучена до цього. Звичайно, з нашим невеликим внеском, тому що власна обороноздатність завжди є пріоритетом для нас як для прикордонної з Росією країною", - сказав Хаккянен.

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Хаккянен додав, що багато європейських країн мають більше можливостей щодо забезпечення України бронетехнікою, ніж Фінляндія. Своєю чергою тимчасово виконуючий обов’язки міністра оборони Фінляндії Мікко Савола у Twitter повідомив, що країна готує 12-й пакет військової допомоги Україні.

"Фінляндія підтримує Україну. Ми готуємо 12-й пакет допомоги. Рішення будe ухвалено найближчими тижнями. Пакет підтримки готується спільно з Силами оборони, враховуючи, що ми не послаблюємо власну обороноздатність", - написав він.

Савола додав, що з міркувань безпеки Фінляндія не повідомить громадськості, яке саме озброєння отримає Україна.

Танки Leopard для України

На початку червня 2022 року іспанські ЗМІ повідомляли, що влада Іспанії готова передати Україні танки Leopard A4, які вже десять років перебувають на базі матеріально-технічного постачання іспанської армії у Сарагосі.

Як заявив голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі, надання Україні танків цілком може бути частиною "наступного етапу" поставок озброєння Києву.

Раніше очільниця оборонного комітету німецького Бундестагу закликала швидше передати Україні танки Leopard 2. За її словами, США й Німеччина досягли позитивного рішення для Києва з цього питання.

У Бундестазі чинять тиск на Олафа Шольца, який вагається, чи варто передавати танки Україні.