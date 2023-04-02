Протягом цієї доби підрозділи Сил оборони України відбили більш як 50 атак противника.

Міста Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка Донецької області наразі залишаються в епіцентрі бойових дій. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Російські загарбники продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

"Завдяки героїзму та професійності наших воїнів, вмілим та злагодженим діям, ефективному використанню маневру протягом цієї доби підрозділи Сил оборони України відбили більш як 50 атак противника", - повідомили в Генштабі.

Зокрема, на Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.

"На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмувати Бахмут. Проте, наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки противника. Протягом доби загарбники вели безуспішні наступальні дії в Іванівському Донецької області", - інформує Генштаб.

На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Первомайського та Мар'їнки, успіху не мав.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник активних дій не проводив, удосконалює оборонні рубежі та позиції.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

У Генштабі також повідомили, що сьогодні РФ завдала по території України 5 ракетних та 22 авіаційних удари, здійснила 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Ворог вів обстріли населених пунктів і з інших видів зброї.

"Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - наголошується в повідомленні.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що минулої доби російські війська не досягли жодних підтверджених успіхів у Бахмуті та його околицях. Темпи наступів значно знизилися. Основних причин щонайменше дві, але основну роль у зміні тактики росіян відіграє погода.

Утім, за словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, ситуація в Бахмуті залишається дуже напруженою. Там ворог пробує задіяти не лише "вагнерівців", але й професійні підрозділи десантників.

Тим часом, Сили оборони України на Донецькому напрямку відбили деякі позиції ворога і зараз облаштовують їх для ведення оборонних дій.

Загалом, як розповіли в Міноборони, тиждень, що минає, приніс Росії втрати в Україні у вигляді близько чотирьох тисяч ліквідованих окупантів і 224 знищених одиниць озброєння та військової техніки.

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