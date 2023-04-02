Серед 224 одиниць знищеної російської техніки - літак та кілька РСЗВ і систем ППО.

Тиждень, що минає, приніс Росії втрати в Україні у вигляді близько чотирьох тисяч ліквідованих окупантів і 224 знищених одиниць озброєння та військової техніки.

Відповідні дані оприлюднив перший заступник Міністра оборони України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

За його словами, протягом 27 березня - 2 квітня українські військові знищили 23 танки, 39 бойових броньованих машини, 56 артилерійських систем, 5 реактивних систем залпового вогню, 2 установки протиповітряної оборони, 51 одиницю автотехніки та 14 одиниць спецтехніки.

Відео дня

Окрім цього нашими захисниками збито один ворожий літак і 33 безпілотних літальних апарати.

Втрати Росії в України - новини

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби, 1 квітня, українські військові ліквідували 560 російських окупантів. Таким чином, загальні втрати особового складу армії РФ з моменту повномасштабного вторгнення досягли 174550 осіб.

За словами командира роти 92-ї окремої механізованої бригади Юрія Федоренка, Росія постійно намагається підсилюватися новими силами, але українським воїнам вдалося розгромити деякі ворожі підрозділи на 50-70%. Ці підрозділи намагаються доукомплектувати "мобіками" з посереднім рівнем підготовки.

Тим часом, у британській розвідці зазначили, що небойові втрати в армії російських окупантів складають меншість від загальної кількості поранених і ліквідованих солдатів. Головною причиною небойових втрат у росіян є вживання алкоголю.

Вас також можуть зацікавити новини: