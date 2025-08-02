Підтверджено влучання в Рязанський та Новокуйбишівський нафтопереробні заводи.

У ніч на 2 серпня Сили оборони України успішно уразили низку важливих цілей на території РФ, що задіяні у забезпеченні збройної агресії проти нашої держави. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Атака стала відповіддю на нещодавні терористичні обстріли Росією українських міст, вбивство та поранення цивільних мешканців", - зазначили військові.

Зокрема, підтверджено влучання в підприємства нафтопереробної галузі РФ – Рязанський та Новокуйбишівський нафтопереробні заводи.

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Крім того, українські дрони успішно атакували базу пально-мастильних матеріалів "Анна нафтопродукт" у Воронезькій області.

Також уражено підприємство АТ "Пензське виробниче об’єднання "Електроприлад", яке спеціалізується на виробництві захищених телекомунікаційних комплексів, криптографічних засобів зв’язку та друкованих платах для військової техніки.

"Зафіксовано численні вибухи та пожежі на території цих об’єктів. Більш детальна інформація щодо наслідків атак уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні

Нагадаємо, цієї ночі Росію масовано атакували безпілотники, повідомлялося про прильоти і пожежі в кількох регіонах, зокрема, під ударом опинилися два НПЗ і радіозавод у Пензі. також повідомлялось про вибухи у Феодосії.

Напереджодні, 31 липня,, Росія вдарила по Києву ракетою, влучивши у 9-поверзівку. Внаслідок удару загинула 31 людина, серед них п’ятеро дітей. Поранення дістали 159 людей, 16 із них – діти.

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