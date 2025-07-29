Воїни ГУР придушили вогневі засоби противника на газовидобувній платформі у Чорному морі.

Під час рейду біля узбережжя Криму 11 вересня 2024 року бійці підрозділу "Raven Group" у складі "Спецпідрозділу Тимура" Головного управління розвідки Міністерства оборони України вперше застосували FPV-дрони з човнів у відкритому морі. Про це повідомило ГУР МО і продемонструвало відео, на якому показано ексклюзивні кадри бойової роботи розвідників.

"Завдяки цьому компоненту операції воїни ГУР змогли придушити вогневі засоби противника на газовидобувній платформі "Петро Годованець" у Чорному морі", - наголошується в інформації.

Зазначається, що окупанти зазнали втрат серед особового складу та техніки.

"Боротьба за українське море триває!", - наголошують в ГУР.

Війна в Україні - удари по "Вишкам Бойка"

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2024 року у Чорному морі спалахнули всі так звані "вишки Бойка". Про це писала моніторингова група "Крымский ветер" з посиланням на дані супутникової зйомки.

Удари були по трьох бурових платформах, що знаходяться на схід від острова Зміїний.

"Вишками Бойка" називають бурові газовидобувні платформи "Петро Годованець" та "Україна". Їх побудували у 2010 та 2012 роках, відповідно.

У березні 2014 року бурові установки були захоплені російськими військами. Пізніше у Печерському суді Києва наклали на установки арешт.

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