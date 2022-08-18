Будівлю було збудовано 90 років тому за проектом архітектора А. Дмитрієва.

У Харкові окупанти знищили збудовану 90 років тому пам'ятку архітектури в стилі конструктивізму - Палац культури "Залізничник".

Про це у Telegram повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

"18 серпня, зранку, внаслідок ракетних обстрілів росіянами було знищено палац культури "Залізничник" у Харкові. Це пам'ятка архітектури в стилі конструктивізму, яка була збудована 90 років тому за проєктом архітектора А. Дмитрієва", - сказано в повідомленні.

При цьому зазначається, що до повномасштабної російської агресії у палаці культури щодня більше сотні дітей займались творчістю, танцями, музикою та співами, там були численні дитячі гуртки.

За даними Харківської обласної прокуратури, окупанти випустили по Палацу культури у Холодногірському районі Харкова ракету. Відбулось займання площею 4200 кв. м. Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня під ранок російські загарбники завдали мінімум 5 ракетних ударів по Харкову.

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