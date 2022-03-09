Станом на 9 березня в Харкові відновили цифрову ретрансляцію телевізійних каналів.

Внаслідок обстрілів з боку окупантів був пошкоджений кабель на телевежі, тому Харків був повністю відрізаний від українського ТБ. Але 8 березня трансляцію вдалося відновити.

Про це поінформував заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха в коментар "УП".

Семенуха пообіцяв, що аналогове мовлення в місті буде відновлено найближчим часом.

Зазначимо, раніше УНІАН повідомляв, що частина киян залишилися без телебачення. Телевізори киян, які користуються послугами оператора "IT-технології", не працюють.

Нагадаємо, українців попередили про новий фейк-інформація про те, що окупанти РФ взяли під контроль телевізійну вежу в Мелітополі і транслюють з неї російське телебачення, не відповідає дійсності.

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