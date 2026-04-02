Прихована мобілізація в Росії: у Кремлі відреагували на повідомлення ЗМІ

Речник Кремля заявив, що в Росії створені нові війська, для яких потрібні кадри.

Речник Кремля Дмитро Пєсков відреагував на інформацію про приховану мобілізацію у Росії, яка з'явилася у засобах масової інформації. Його коментар 2 квітня оприлюднили російські медіа.

Йдеться, зокрема, про те, що за повідомленнями західних ЗМІ, у Росії виші тепер зобов'язані переконувати студентів вступати до лав армії. Крім того, влада почала і бізнес долучати до процесу військового набору.

"Мені не відомо про ці розпорядження, я їх не бачив, я не знаю, чи відповідає ця інформація дійсності", - сказав Пєсков на прохання журналістів прокоментувати ці новини.

За його словами, у Росії створені нові війська, для яких потрібні нові кадри з "певною специфікою".

"Ця пропозиція є, вона, як кажуть, на ринку і вона однаковою мірою діє для всіх - і для робітників, і для студентів, і для непрацюючих, і для безробітних. Тому це абсолютно відкрита пропозиція для нового роду військ", - зазначив прессекретар Кремля.

Прихована мобілізація в Росії: що відомо

Як повідомляв нещодавно УНІАН, у Росії виші мають переконати 2% своїх студентів вступати до лав армії, адже Кремль зазнає труднощів з поповненням військ. Російська опозиційна журналістка Фаріда Рустамова розповіла The Times, що таке розпорядження видав міністр освіти та науки Валерій Фальков під час зустрічі з ректорами найбільших університетів країни. Вона посилається на слова анонімного ректора з Москви, який був присутній на зустрічі, а також іншого представника академічних кіл із Сибіру. За словами журналістки у разі виконання цього наказу армія отримає додаткові 44 тисячі військовослужбовців, або 76 тисяч, якщо наказ поширять на коледжі.

Крім того, бізнес у Росії шукатиме співробітників для армії. Губернатор Рязанської області Павло Малков підписав розпорядження, яке зобов'язує компанії висувати співробітників як кандидатів на службу за контрактом, писав Busines Insider. Йдеться про підприємства з чисельністю від 150 осіб – їм наказано формувати списки потенційних новобранців.

