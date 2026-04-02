Україна побудувала оборонну промисловість, якої критично потребує Європа, - Foreign Affairs

Україна випереджає решту Європи за військовими можливостями, які визначатимуть поля бою протягом наступного десятиліття.

Після чотирьох років повномасштабної війни з інтенсивним застосуванням дронів Україна стала провідним фахівцем у перехопленні БПЛА, багаторівневій протиповітряній обороні, радіоелектронній боротьбі та безпілотних системах у Європі.

Про це йдеться в матеріалі Foreign Affairs. Зазначається, що Україна за роки війни навчилася застосовувати ці технології ефективно, дешево та у великих масштабах. Хоча американські системи протиповітряної оборони, такі як Patriot і THAAD, є ефективними, вони є дорогими та дефіцитними. До того ж, на потребу в альтернативі вплинуло й те, що на збиття "Шахеда" за 35 тисяч доларів була потрібна ракета за 3,7 млн доларів.

Якщо Європа хоче бути готовою до сучасної війни, їй теж доведеться переймати досвід України. Саме українська армія зараз є найбільшою і найбільш загартованою в боях в Європі. Виробничі потужності в сфері оборони оцінюються в 25-40 млрд доларів, однак простоюють через брак фінансування. Змінити ситуацію може приток капіталу від європейських компаній, додає автор.

Яку зброю виготовила Україна за час великої війни

До лютого 2022 року оборонна промисловість України була невеликою за європейськими мірками, а бюджет країни на військові закупівля становив менше мільярда доларів. Після широкомасштабного вторгнення з боку Росії українська оборонка швидко розвивалася.

"Результати виявилися надзвичайними, особливо в галузі безпілотних систем. На початку 2025 року українські солдати використовували дрони в 80–85 відсотках усіх ударів на передовій. Сьогодні Україна застосовує FPV-дрони з , керовані пілотами через пряму трансляцію, вартість яких становить від 500 до 2000 доларів за одиницю, що дозволяє збройним силам вражати десятки тисяч цілей щомісяця", – акцентує автор.

Крім того, Україна поповнила свій арсенал власними ракетами великої дальності, як FP-5 Flamingo. Нові засоби можуть досягати російських баз і нафтопереробних заводів, розташованих на відстані 1 800 миль або майже 3 тисячі кілометрів. Створено і дрони-перехоплювачі, які успішно збивають російські безпілотники. Своєю чергою, українські морські дрони фактично витіснили флот РФ з західної частини Чорного моря.

Зараз понад 200 українських компаній розробляють безпілотні наземні системи. Крім того, Україна випереджає решту Європи за військовими можливостями, які визначатимуть поля бою протягом наступного десятиліття. Зокрема, Київ удосконалив і масштабував автономні навігаційні системи, що функціонують без GPS у середовищах із сильними перешкодами.

Проблеми з виробництвом зброї у Європі

Нині оборонна промисловість Європи не може задовольнити вимоги тривалого конфлікту високої інтенсивності, зауважив автор. Майже в усіх сферах потужності становлять лише частину того, що потрібно континенту для стримування російської загрози.

Найяскравіше цю прогалину ілюструють дрони. Під час навчань у травні минулого року українські фахівці вразили командування НАТО, коли "знищили" два НАТОвських батальйони за один день – ще до того, як сили Альянсу встигли розгорнути власні дрони.

"Україна може виробляти до десяти мільйонів дронів на рік. Уся американська база з виробництва малих дронів виробляє менше 100 000; європейські показники не набагато кращі. І на відміну від України, ані США, ані Європа суттєво не інтегрували дрони у свою доктрину, навчання та інституційні рамки", – акцентує видання.

Автор матеріалу стверджує, що Європа повинна визнати Україну такою, якою вона є – елементом європейської безпеки. Така співпраця принесе користь всьому континенту.

Військовий експерт Роман Світан розповів, що українські дрони вражають цілі на території РФ з точністю до 10 метрів. За його словами, дальність дронів стратегічного рівня сягає 1500 кілометрів.

Раніше головний конструктор і співвласник української компанії Fire Point Денис Штілерман заявив, що вже влітку буде готова нова балістична ракета з дальністю 850 кілометрів. Він додав, що навіть американському ЗРК Patriot складно перехопити такі ракети.

