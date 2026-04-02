Глава Пентагону закликав начштабу Сухопутних військ негайно вийти на пенсію, - CBS News

Тим часом Трамп звільнив генпрокурора США Пем Бонді.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Піт Гегсет закликав начальника штабу Сухопутних військ генерала Ренді Джорджа піти у відставку та "негайно вийти на пенсію".

Про це пише CBS News із посиланням на обізнані джерела. Один зі співрозмовників журналістів сказав, що глава Пентагону хоче бачити на посаді людину, яка втілюватиме бачення Трампа і самого Гегсета щодо американських Сухопутних військ.

"Ми вдячні йому за службу, але настав час змінити керівництво в армії", – сказав неназваний високопоставлений чиновник Міністерства оборони.

Зазначається, що за плечима Джорджа десятиліття військової служби. Він також обіймав посаду старшого військового помічника міністра оборони Ллойда Остіна у 2021–2022 роках за часів адміністрації Байдена. Зазвичай начштабу армії у США обіймає посаду чотири роки – Джорджа затвердили у 2023, тож він мав би залишатися на посту до 2027 року.

Ймовірним кандидатом на місце Джорджа є заступник начальника штабу армії генерал Крістофер ЛаНеве. Раніше він військовим помічником Гегсета, а також був командувачем 82-ї повітряно-десантної дивізії армії з 2022 по 2023 рік.

Не Джорджем єдиним – Трамп звільнив генпрокурорку Пем Бонді

Президент Дональд Трамп звільнив Пем Бонді з посади генерального прокурора США. Як повідомили CBS News декілька джерел, американський лідер був незадоволений тим, наскільки агресивно вона реалізовувала пріоритети Трампа в Міністерстві юстиції, зокрема у справах проти його уявних політичних ворогів.

За словами Трампа, Бонді перейде на посаду в приватному секторі. Виконувати обовʼязки генпрокурора США буде чинний заступник генпрокурора Тодд Бланш.

На тлі погроз американського лідера щодо виходу США з НАТО, європейські країни змушені замислитися над створенням альянсу без Америки. NYT пише, що більшість європейців не вірять у те, що стаття 5 – зобов’язання НАТО щодо колективної оборони – досі має реальну силу.

Тим часом Дональд Трамп заявив, що США "не мали лізти в Україну". Американський лідер вчергове розкритикував допомогу адміністрації Байдена Києву, додавши, що Штати не отримали від цього жодної вигоди. При цьому він зауважив, що з приходом до влади змінив підхід, і зараз всю зброю для України Вашингтон продає.

Вас також можуть зацікавити новини: