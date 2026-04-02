Графіки повертаються: коли вимикатимуть світло в Україні 3 квітня

Енергетики нагадали, що ситуація в енергосистемі може змінитися.

У п’ятницю, 3 квітня, в усіх регіонах України з 06:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів. А з 7:00 до 11:00 діятимуть графіки погодинних відключень для населення, повідомляє "Укренерго".

У компанії нагадали, що енергетики змушені вимикати світло через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти.

В "Укренерго" додали, що ситуація в енергосистемі може змінитись і порадили стежити за повідомленнями на офіційному сайті відповідного обленерго.

Відео дня

Графік відключень світла - Львівська область

Більшість черг споживачів на Львівщині 3 квітня будуть зі світлом протягом усієї доби. Водночас, за даними Львівобленерго, чергам 1.1, 1.2, 4.1 та 5.1 почергово відключатимуть світло на 2 години у період з 7-ї до 11-ї години.

Графік відключень світла – Запорізька область

На Запоріжжі у п’ятницю більшість споживачів також будуть зі світлом протягом усієї доби. Водночас з 6:30 до 11:30 підчергам 1.1, 2.1, 3.2 та 6.2 будуть почергово відключати світло на 2,5-3 години.

Години відсутності електропостачання по чергах (підчергах) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання) розподілилися так:

1.1: 09:00 - 11:30

2.1: 06:30 - 09:30

3.2: 09:00 - 11:30

6.2: 06:30 - 09:30

Крім цього, як зазначили у Запоріжжяобленерго, з 06:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в обсязі 5 черг.

Графік відключень світла – Полтавська область

На Полтавщині 3 квітня, за інформацією Полтаваобленерго, з 7-ї до 11-ї години діятиме графік погодинних відключень світла обсягом 1 черга.

Графік відключень світла – Черкаська область

Більшість мешканців Черкащини у першу п’ятницю квітня будуть зі світлом протягом усієї доби. Разом з тим, відповідно до команди "Укренерго" , у проміжку з 7-ї до 11-ї на 2 години будуть почергово відключати світло підчергам 1.1, 1.2.1, 2.2.

Години відсутності електропостачання, за даними Черкасиобленерго, розподілилися між підчергами споживачів так:

1.1 07:00 - 09:00

1.2 07:00 - 09:00

2.1 09:00 - 11:00

2.2 09:00 - 11:00

Енергетики додали, що з 6-ї до 22-ї години на Черкащині будуть застосовуватися графіки обмеження потужності.

Графік відключень світла – Сумська область

Більшість мешканців Сумщини 3 квітня також будуть зі світлом протягом усієї доби. Водночас, як повідомляє Сумиобленерго, з 7-ї до 11-ї години почергово відключатимуть світло на 1-3 години підчергам 1.1, 5.2, 6.1, 6.2.

Графік відключень світла - Київська область

Згідно з графіком, оприлюдненим компанією ДТЕК, відключення світла 3 квітня не зачеплять більшість мешканців столичної області. Водночас, з 7-ї до 11-ї будуть почергово відключати світло на пів години підчергам 6.1 та 6.2 і на 3,5 години підчергам 2.1 та 2.2.

Графік відключень світла – Одеська область

На Одещині в першу п’ятницю квітня більшість черг споживачів також будуть зі світлом протягом усієї доби. Водночас підчергам 2.1, 2.2, 5.1 та 5.2 почергово вимикатимуть світло на 1-3 години.

У ДТЕК також нагадали, що графіки діють лише в області і там, де дозволяє стан мережі.

Енергетики додали, що в місті Одесі та районних центрах можливі екстрені відключення, щоб запобігти перевантаженню обладнання.

Графік відключень світла – Дніпропетровська область

Більшість мешканців Дніпропетровщини 3 квітня також будуть зі світлом 24 години. Разом з тим, згідно з графіком відключення, який оприлюднила компанія ДТЕК, з 7-ї до 11-ї години почергово вимикатимуть світло підчергам 1.1, 1.2, 4.1, 4.2 на 1,5-2,5 години.

Графік відключень світла – Чернігівська область

Відключення світла 3 квітня не зачеплять більшість мешканців Чернігівщини. Разом з тим, як повідомляє Чернігівобленерго, з 7-ї до 11-ї почергово 2 години сидітимуть без світла підчерги 4.1, 4.2, 6.1 та 6.2.

Графік відключень світла – Чернівецька область

Більшість мешканців Чернівецької області у п’ятницю також будуть зі світлом протягом усієї доби. . Разом з тим, за інформацією Чернівціобленерго, з 7-ї до 11:30 почергово cидітимуть без світла по 2,5 години групи 8, 9,1 0 та 11.

Графік відключень світла – Київ

У столиці відключення світла відбуватимуть за індивідуальними графіками. Дізнатися про час відключення та відновлення електропостачання можна на сайті ДТЕК та в застосунку Київ Цифровий.

Графік відключень світла – Харківська область

Більшість мешканців Харківщини 3 квітня будуть зі світлом протягом усієї доби. Разом з тим, згідно з графіком, оприлюдненим Харківобленерго, підчергам 1.1, 1.2, 6.1 та 6.2 вимикатимуть світло на 1-2 години.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно) розподілилися так:

1.1 10:00-11:00

1.2 10:00-11:00

6.1 08:00-10:00

6.2 08:00-10:00

Для промисловості та бізнесу на Харківщині з 6-ї до 22-ї години діють графіки обмеження потужності.

Відключення світла в Україні

Попри потепління та зменшення споживання електроенергії в Україні, атаки РФ на енергосистему не припиняються. Зокрема, в ніч проти 2 квітня ворог масовано атакував енерооб’єкти у кількох регіонах. Через це мешканці восьми областей нашої держави тимчасово залишалися без світла.

Раніше гендиректор Yasno Сергій Коваленко прогнозував покращення ситуації з електроенергією у квітні після завершення опалювального сезону та за рахунок активної генерації з боку гідро- та сонячних електростанцій.

Вас також можуть зацікавити новини: