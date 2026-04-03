Велика європейська авіакомпанія вперше дозволила брати собак у салон літака

Нововведення вступить у силу з літа 2026 року.

Вирушити в подорож із домашнім улюбленцем – той ще квест, особливо коли ви кудись летите. Більшість авіакомпаній наполягають на тому, щоб собак перевозили у клітках у багажному відсіку, що багатьом власникам не до вподоби.

Однак одна європейська авіакомпанія йде проти течії. Вже скоро вона дозволить перевозити на своїх рейсах собак безпосередньо в салоні, розповідає Daily Mirror.

"З літа 2026 року італійська авіакомпанія ITA Airways дозволить собакам вагою до 30 кг подорожувати в салоні разом зі своїми власниками на окремих внутрішніх рейсах. Ця зміна відбулася після того, як минулого року Італійське управління цивільної авіації (ENAC) оновило свою політику, відкривши італійським авіакомпаніям можливість допускати великих собак у салони", – йдеться в матеріалі.

Точні деталі щодо перевезення собак, а також ціни компанія ще не оголосила. Імовірно, для улюбленців доведеться купувати окреме місце. Daily Mirror також припускає, що власники собак повинні будуть сидіти у спеціально відведеному місці в салоні. Не виключено, що на один рейс будуть допускати обмежену кількість улюбленців.

Не варто забувати і про документи. Згідно з рекомендаціями ENAC, собаки повинні мати паспорт домашнього улюбленця ЄС або ветеринарний сертифікат. Також необхідно взяти з собою ремінь безпеки або шлейку, щоб утримувати улюбленів під час зльоту та посадки борту чи в момент виникнення турбулентності.

"Компанія ITA вже заборонила перевезення в багажному відсіку собак і котів брахіцефальних порід, таких як бульдоги, мопси та боксери, тож ця заборона, ймовірно, буде поширена й на домашніх улюбленців, що подорожують у салоні. Заборону на перевезення цих порід було запроваджено через проблеми з диханням, характерні для короткомордих домашніх тварин", – додає ресурс.

