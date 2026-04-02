Голосування українців за кордоном: в Раді назвали країни, де буде найскладніше його організувати

Корнієнко зазначив, що більшість громадян зараз перебуває у Німеччині, Польщі та Чехії.

Коли в Україні відбуватимуться вибори, то за кордоном найскладніша буде ситуація в трьох країнах, де проживає найбільше наших співгромадян. Про це у коментарі LIGA.net сказав перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко, який очолює робочу групу з підготовки законодавчих пропозицій щодо особливостей проведення виборів в умовах особливого періоду та/або повоєнних виборів в Україні.

Він зазначив, що українці за кордоном будуть голосувати.

"Ми маємо створити для них інфраструктуру. У гарні довоєнні часи в закордонному окрузі брали участь 150 000-200 000 людей. Тепер нам потрібно масштабувати цю цифру у 40 разів. Це величезний виклик", - сказав Корнієнко.

При цьому додав, що більшість громадян України зараз перебуває у трьох країнах: Німеччині, Польщі та Чехії.

"Саме з ними буде найскладніше, адже кожна країна має своє законодавство та регулювання", - зазначив парламентар.

За його словами, вже на сьогодні є країни, які самі виявляють ініціативу, зокрема, Ірландія, котра готова навіть закладати кошти у власний бюджет, щоб допомогти Україні. Інші країни також шукатимуть фінансування. Він сказав:

"Це важка робота, але ми маємо забезпечити можливість проголосувати кожному українцю".

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія ініціює проведення виборів в Україні під час війни, щоб позбутися його. При цьому додав, що цю ідею пізніше підхопили США.

Перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко зазначав у лютому, що проводити вибори "вже завтра" в Україні ніхто не планує.

Він зазначив, що в межах робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо особливостей проведення виборів в умовах особливого періоду створено 7 тематичних підгруп.

Станом на 2 квітня підготовленого тексту занопроєкту немає, робоча група продовжує працювати.

