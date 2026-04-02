В Росії контрактник Північного флоту підпалив літак і військову техніку: подробиці

Стверджується, що на диверсію його підштовхнули "телефонні шахраї", які до того ж виманили в нього гроші.

20-річний військовослужбовець Північного флоту Росії здійснив підпал літака та військової техніки армії РФ. Контрактника засудили до 15 років позбавлення волі.

Про це з посиланням на вирок суду повідомляє The Moscow Times. Стверджується, що до диверсії під приводом запобігання наслідкам за нібито фінансування ЗСУ його примусили "телефонні шахраї", які на додачу виманили в нього кошти – 350 тисяч рублів.

Відомо, що засуджений діяв за вказівками невідомих осіб, які представилися співробітниками банку, ФСБ та Міністерства оборони.

"14 травня рядовий прийшов до автопарку на території військової частини в Мурманській області, розлив горючу суміш у люки трьох легких броньованих всюдиходів і підпалив один із них. А наступного дня вирушив на військовий аеродром, де підпалив шасі літака", – йдеться в повідомленні.

Модель літака не розкривається. Російське Міністерство оборони оцінило збитки у 2,5 млн рублів.

Зазначається, що перші 4 роки з 15 російський військовий проведе у вʼязниці. Решту часу – в колонії суворого режиму.

