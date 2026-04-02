Ключовий російський порт на Балтиці втратив 40% сховищ через атаки дронів, - Reuters

Внаслідок атаки українських безпілотників було пошкоджено щонайменше вісім резервуарів місткістю 50 000 кубічних метрів кожен.

Один з ключових нафтоекспортних портів РФ - Приморськ втратив щонайменше 40% складських потужностей внаслідок атак українських безпілотників, що може призвести до зменшення обсягу відвантаження російської нафти, повідомляє Reuters з посиланням на знімки з американських комерційних супутників.

Супутникові знімки, зроблені наприкінці березня засвідчили, що було пошкоджено щонайменше вісім резервуарів місткістю 50 000 кубічних метрів кожен.

"Це становить щонайменше 40% від загального обсягу сховищ порту і може змусити порт на відповідну величину скоротити обсяги відвантаження нафти", - зазначають трейдери.

Джерела Reuters уточнюють, що два з восьми серйозно пошкоджених резервуарів використовувалися для зберігання дизельного палива.

Резервуари відіграють важливу роль у логістичному ланцюжку портів, і їхня доступність безпосередньо впливає на обсяги експорту нафти.

Інший ключовий порт на Балтиці - Усть-Луга - теж був кілька разів атакований українськими безпілотниками та був змушений призупинити експорт нафти.

Супутникові знімки також показали, що вогонь пошкодив вісім резервуарів для нафтопродуктів місткістю 30 000 кубічних метрів кожен на терміналі під назвою "Усть-Луга Ойл". Це близько чверті резервуарів терміналу. Супутникові знімки також показали, що були пошкоджені деякі причальні споруди.

Удари по енергетиці РФ

Останнім часом Україна активізувала удари по нафтоекспортній інфраструктурі Росії. Внаслідок регулярної "бавовни", ключові російські порти на Балтиці - Усть-Луга та Приморськ - зупинили експорт нафти.

За підрахунками Reuters, втрати "країни-бензоколонки" через регулярні візити українських "пташок" до російських портів сягають 70-75 мільйонів доларів щодоби.

Аналітики зазначають, що українські далекобійні "санкції" справили найсильніший ефект за роки війни.

Вас також можуть зацікавити новини: