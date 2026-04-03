У Європи є ресурси для стримування Росії, але бракує дечого іншого, - Atlantic Council

Зараз Європа опинилася в новій геополітичній реальності, сказано в матеріалі.

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну триває вже п’ятий рік, але в здатності Європи стримувати Москву все ще сумніви.

Atlantic Council стверджує, що Європа має на це ресурси. Проте реакція на російську агресію досі гальмується такими проблемами, як політична роз’єднаність та відсутність відчуття нагальності.

"Цифри говорять самі за себе. Номінальний ВВП Росії оцінюється приблизно в 2,5 трильйона доларів. Водночас сукупний ВВП Європейського Союзу, Великої Британії та Норвегії становить понад 20 трильйонів доларів. У сукупності європейські оборонні бюджети також значно перевищують російський, хоча деякі дослідження вказують, що зростаючі військові витрати Москви зараз можуть перевищувати європейські за паритетом купівельної спроможності", – акцентує автор.

У матеріалі сказано, що Україна вжила заходів для різкого нарощування виробництва дронів, скорочення термінів закупівлі тощо. Водночас у Європі значна частина оборонного планування зосереджена саме на довгострокових цілях. Хоча автор зауважив, що було зроблено низку значущих кроків для розширення виробництва артилерійських снарядів.

У трансатлантичних відносинах зростає напруженість

Після того, як Дональд Трамп повернувся до Білого дому, стає дедалі більш очевидним, що Штати хочуть переглянути свою роль у забезпеченні європейської безпеки. Широко визнається, що Європа не може залишатися настільки ж залежною від США, як це було раніше.

"У досягненні цієї мети Європа не повинна обмежуватися лише тим, щоб зрівнятися з обсягами виробництва озброєння Росії в умовах війни. Натомість метою має бути мобілізація європейських ресурсів у такій мірі, щоб забезпечити переважну перевагу. Відповідним орієнтиром є не паритет із військовою машиною Путіна, а набагато амбітніше розширення загального потенціалу оборонного сектору, здатного стримати будь-яку майбутню російську агресію", – сказано в матеріалі.

І важливу роль в цьому процесі може відіграти Україна, каже автор. Країни Європи мають сприймати Київ як партнера з великими виробничими потужностями та оперативним досвідом. І низка країн вже інвестують в оборонний сектор України чи створюють спільні підприємтсва. Київ же відкриває експортні хаби та виробничі потужності в оборонному секторі по всій Європі.

Європа опинилася в новій реальності

Як пише автор, зараз Європа опинилася в новій геополітичній реальності. Сьогодні її формують експансіоністська Росія та американська адміністрація, яка більше не готова гарантувати безпеку континенту. Попри те, що у європейських столицях визнають необхідність переходу набагато більш самодостатньої стратегії безпеки, фактичні дії все ще нерівномірні.

"Європа повинна прагнути досягти ширшого консенсусу щодо пріоритетів у сфері безпеки, що дозволить без зволікань розширити оборонну промислову базу континенту, забезпечити надійність ланцюгів постачання та наростити потужності виробничих ліній. Ресурси для здійснення цієї трансформації є. Питання полягає в тому, чи зможуть європейські лідери вжити заходів, перш ніж вікно можливостей ще більше звузиться і вони зіткнуться з ще сильнішим та більш зухвалим супротивником у значно менш сприятливих умовах", – резюмує Atlantic Council.

Оборонні можливості України

Раніше Foreign Affairs писало, що Україна випереджає Європу за військовими можливостями, які визначатимуть поля бою протягом наступного десятиліття. Зазначалося, що за роки протистояння російській агресії наша держава стала провідним фахівцем у перехопленні БПЛА, багаторівневій протиповітряній обороні, радіоелектронній боротьбі та безпілотних системах. І Європа має побачити в Україні важливий елемент європейської безпеки, а не лише отримувача допомоги.

Тим часом очільник МЗС Естонії Маргус Тсахкна сказав, що Європа потребує гарантій безпеки від України. За його словами, НАТО говорить не тільки про те, щоб надати такі гарантії Україні, "але й про те, що наш регіон потребує гарантій безпеки від України, оскільки Україна зараз є найбільшою, найефективнішою та найдосвідченішою військовою силою в нашому регіоні".

