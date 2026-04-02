Київська влада продає підприємцям за сотні тисяч гривень шматок тротуару, - власник кіоску

Власникам законних споруд спеціально не продовжують ліцензії, аби заробити гроші.

Київською міською радою видана вказівка знести всі малі архітектурні форми (МАФи), яких у столиці налічується більше 6 тисяч. Більшість є легальними, сплачують податки і забезпечують робочі місця.

Підприємцям пропонують викупляти власні точки за сотні тисяч гривень на аукціонах, які проводитимуть фактично за шматок тротуару - проте такі аукціони нічого не гарантуватимуть. Про це кореспонденту УНІАН розповів підприємець, голова ГО "Автодозор" та співзасновник благодійного фонду "Укроп" Анатолій Чередниченко.

"У мене є МАФ на Троєщині, документи на нього оформлені з 1995 року. На сьогоднішній день київська влада мене та моїх колег-підприємців знищує в буквальному сенсі слова. Знищити всіх спочатку - а потім виставити на аукціон деякі місця, які в народі називають "хлібними", до котрих підведена електрика. У мене, наприклад, проведена електрика під землею, заключений договір з "Київенерго". Зараз деякі нові МАФи підключаються просто до стовпа - так згідно технічних норм робити не можна", - розповів він.

За словами підприємця, проведення електрики коштує від 200 до 400 тисяч гривень і займає від року до двох погоджень.

"Чийсь МАФ знесуть, потім приїде хтось, поставить свою точку - ось, уже в нього є кабель, не треба платити 200 тисяч. Жодної компенсації, звісно, нам за це не дають", - констатував співрозмовник.

Власники МАФів можуть продовжити працювати, якщо візьмуть участь в аукціоні і викуплять власну точку. Але це не дає гарантій, що завтра від них не почнуть знову вимагати гроші, каже Чередниченко. Підприємець додав:

"Про що ніхто не говорить - на що будуть влаштовані аукціони. Це - оренда елементу благоустрою, не землі, на п’ять років. Тобто, це - шматок асфальту. Приходить будь-яка наступна влада і каже: добре, ти орендуєш цей елемент благоустрою - візьми його і користуйся ним п’ять років. За п’ять років повернеш".

Такі дії київської влади є незаконними, каже співрозмовник.

"Є роз’яснення Верховного Суду, що це незаконно. Ми виграли вже два суди, котрі вони все одно обходять. Київська влада все одно злочинним шляхом намагається це проштовхнути - під виглядом того, щоб наповнити бюджет міста. Нагадаю, бюджет Києва - другий в країні після військового, до війни він був першим. Але за ці кошти не зроблено нічого, крім горбатих мостів", - додав Чередниченко.

Під час зимових блекаутів мер Києва Віталій Кличко двічі закликав містян виїхати за межі столиці. Енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв вказує, що це тільки додало головного болю комунальникам, яким доводилося зламувати квартири киян, що дослухалися до порад мера, за необхідності усунути прориви труб.

Вже наприкінці цього року, з приходом холодів, Києву загрожує нова катастрофа з опаленням, каже голова Деснянської РДА Максим Бахматов. Влада столиці не має ефективного плану для проходження зими, вважає він.

Вас також можуть зацікавити новини: