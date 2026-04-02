Вчені розкрили нові деталі про 4000-кілометрову стіну в Гобі: як вона працювала

Величезна стіна, що простягається через пустелю Гобі в Монголії, змінює уявлення археологів про те, що вони знали. Про це пише Daily Galaxy.

Гобійська стіна була побудована не тільки для того, щоб не пускати людей. Нові дослідження показують, що вона також використовувалася для контролю пересування, ресурсів і території за часів династії Сі-Ся.

Зазначається, що стіна є частиною ширшої середньовічної системи стін, яка простягається приблизно на 4000 кілометрів через північний Китай, Монголію та частину Сибіру. Незважаючи на свої розміри, деякі ділянки були практично не вивчені, особливо та, що знаходиться в пустелі Гобі.

Ця ділянка до недавнього часу залишалася значною мірою без уваги. Його команда зосередилася на ділянці протяжністю 321 км, щоб з'ясувати, коли вона була побудована, хто її побудував і для чого вона фактично використовувалася.

Побудована в часи змін

Дослідники виявили, що бар'єр був побудований і використовувався в основному за часів династії Сі-Ся, яка правила тунгутами. Це був період, позначений великими геополітичними зрушеннями та розширенням прикордонних систем.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Land, інші частини тієї ж системи стін вже були віднесені до X-XIII століть. Гобійська стіна тепер явно вписується в цей же часовий проміжок. Наявність гарнізонів уздовж її структури також припускає, що вона була частиною більшої, організованої системи.

"Це один із наймасштабніших, але й найзагадковіших архітектурних об’єктів у Східній Азії", - повідомляють професор Єврейського університету Гідеон Шелах-Лаві та його колеги.

Однією з найцікавіших частин дослідження є її функція. Регіон існував не тільки для оборони. Як каже професор Шелах-Лаві:

"Гобійська стіна була не просто бар'єром, це був динамічний механізм управління пересуванням, торгівлею та територіальним контролем у складних умовах".

Команда заявила, що вона допомагала контролювати пересування по регіону та відстежувати ключові ресурси, такі як вода та деревина. Вона була побудована в основному з утрамбованої землі з використанням місцевого каменю та дерева. Її траса також не була випадковою. Форти будувалися поблизу джерел води та вздовж природних маршрутів, таких як гірські перевали, що полегшувало спостереження за пересуванням і контроль доступу.

Використовувалися дуже довгий час

Відзначається, що хоча період Сі Ся був основним етапом, це місце не перестало використовуватися після нього. Згідно з знахідками, є ознаки людської діяльності з II століття до н. е. по XIX століття н. е.

Артефакти, виявлені на цьому місці, показують, що люди поверталися в цей район протягом століть. Це багато що говорить про те, наскільки важливим залишався цей маршрут протягом часу.

Як пояснила команда дослідників, це показує, що кордони в той час не були фіксованими, а існувала "динамічна адміністративна інфраструктура", яка використовувалася для управління землею, людьми та ресурсами.

В Австралії археологи виявили наскельні малюнки корінних жителів, яким вже кілька століть, що зображують тасманійських дияволів і нині вимерлого тасманійського тигра.

Отримані дані дозволяють припустити, що тасманійський тигр міг існувати на материковій частині Австралії набагато довше, ніж вважалося раніше.

