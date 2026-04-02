На озброєнні ЗСУ помітили дуже рідкісну версію Т-64 'Булат'

Танк проапгрейдили новим двигуном та коробкою передач, що значно покращило його маневреність на полі бою.

Український танк Т-64БМ "Булат" отримав низку технічних оновлень, що суттєво підвищили його мобільність, керованість та бойові можливості. Найбільш помітні зміни торкнулися силової установки та трансмісії. Про це йдеться у сюжеті "Армія Інформ" про модернізовані танки 1-ої важкої механізованої Сіверської бригади ЗСУ.

У модернізованій версії встановлено більш потужний двигун сімейства 6Д. Його конструкція базується на вже перевірених рішеннях, однак була доопрацьована – фактично за рахунок додавання ще одного циліндра. Це дозволило підвищити потужність без втрати надійності, оскільки двигун має спільну технологічну базу з агрегатами, що раніше застосовувалися на інших радянських та українських танках.

Окрему увагу приділено трансмісії. Танк отримав бортову коробку передач від більш сучасного танка "Оплот", які мають функцію повноцінного реверсу. Завдяки цьому суттєво зросла швидкість руху назад: якщо раніше вона становила близько 4–5 км/год, то тепер заднім ходом машина здатна розганятися до приблизно 30 км/год. Крім того, нова коробка має сім передач вперед і сім назад, що покращує маневреність і керованість танка у бою.

"Двигун став потужніший, але це той же самий двигун, що стояв на "Булатах", туди просто додали один циліндр. Він технологічно такий же, уже обкатаний і не новий – раніше ставився на танки Т-80УД. Він зберіг свою надійність, але дає кращу динаміку", – розповідають танкісти.

