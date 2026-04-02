РФ вперше атакувала Харків реактивними безпілотниками, – Терехов

Російські військові з початку доби 11 разів атакували Харків безпілотниками, усі "прильоти" зафіксовано у Київському районі. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
"Більшість з ворожих БПЛА були реактивними і ворог вперше застосував їх по Харкову. "Прильотів" могло бути більше, але завдяки роботі військових частина ворожих дронів була збита", – зазначив він.
За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок атаки зафіксовано пряме влучання у житловий будинок у Київському районі міста. Там сталася пожежа на другому та третьому поверхах.
"Відомо про двох постраждалих: 61-річна і 52-річна жінки зазнали вибухових травм, їм надається вся необхідна медична допомога", - розповів посадовець.
Він додав, що підрозділи ДСНС працюють на місці, триває ліквідація наслідків. Також проводиться поквартирний обхід, щоб оперативно виявити всіх, хто потребує допомоги.
Разом з тим він попередив, що атака на місто триває.
"У повітряному просторі над Харковом і далі фіксуються ворожі безпілотники", – заявив Синєгубов.
Інші ворожі атаки по Харкову
27 березня російські окупаційні війська атакували Київський район Харкова. Ворожа ракета влучила у дев’ятиповерховий будинок. Повідомлялось про шістьох постраждалих. У всіх гостра реакція на стрес.
Днем раніше російські загарбники ударили по Харкову дроном. Влучання сталося поруч з рестораном та житловими будинками у Слобідському районі міста. Поранень зазнав чоловік 65 років.