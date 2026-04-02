Трамп пригрозив Ірану, що для угоди може стати 'надто пізно'

Президент США зробив свою заяву після удару по найбільшому мосту в Ірані.

Внаслідок авіаудару 2 квітня було зруйновано найбільший міст в Ірані - він з'єднує Тегеран і північну частину країни. Президент США Дональд Трамп повідомив про це у соціальній мережі Truth Social і закликав Іран укласти угоду, "поки не пізно".

"Найбільший міст в Ірані руйнується і більше ніколи не буде використаний – ще багато чого попереду!" - написав очільник Білого дому.

Звертаючись до Ірану, Трамп натякнув на те, що може стати "надто пізно".

"Настав час для Ірану укласти угоду, поки не стало надто пізно, поки від того, що ще могло б стати великою країною, не залишилось нічого", - йдеться у дописі президента Сполучених Штатів.

Як повідомляв раніше УНІАН, Іран заявив про таємні арсенали, до яких Трамп не зможе дістатися. За словами представника іранських збройних сил Ебрахіма Зольфагарі, цілі, по яких до сьогодні били американські та ізраїльські військові, насправді не мають особливого значення, оскільки стратегічне військове виробництво нібито розміщене в інших місцях. Ця заява пролунала на тлі промови президента США Дональда Трампа про "переконливу перемогу" над Іраном.

Напередодні ж сам Трамп заявляв, нібито Іран попросив про перемир'я. Він розповів, що "новий президент Ірану, набагато менш радикалізований і набагато розумніший за своїх попередників" нібито щойно звернувся до США з проханням про припинення вогню. Однак, зазначив очільник Білого дому, він не припинить бойові дії, доки Іран не виконає його умови, зокрема не відкриє Ормузької протоки.

