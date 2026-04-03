Учені вперше зняли на відео унікальних риб, які повзуть угору 15-метровим водоспадом

Незвичайних риб помітили в Демократичній Республіці Конго.

Понад пів століття ходили чутки про крихітних риб паракнерій (Parakneria thysi), які вміють підніматися водоспадами. Тепер же дослідникам вдалося вперше зафільмували їхню поведінку, пише discoverwildlife.

Результати дослідження опубліковані в журналі Scientific Reports. Зазначається, що науковець Університету Лубумбаші Пасіфік Ківеле Мутамбала та іхтіолог з Королівського музею Центральної Африки в Бельгії Еммануель Вревен разом із колегами зафіксували тисячі цих маленьких риб, які підіймалися водоспадом Лувіломбо в національному парку Упемба в Демократичній Республіці Конго у 2018 та 2020 роках.

"Здатність паракнерій підніматися водоспадами була відома з анекдотичних свідчень понад 50 років. Тепер ця поведінка задокументована вперше з використанням відео- та фотодоказів", – пишуть автори у дослідженні.

Відео дня

Вони розповіли, що риби починали "штурмувати" водоспади наприкінці сезону дощів у квітні-травні, використовуючи грудні та черевні плавці, щоб підтягуватися вгору по вертикальній стіні. Плавці риб мають внизу "крихітні одноклітинні гачкоподібні виступи", які допомагають їм чіплятися за поверхню.

"Вони рухаються вертикально завдяки бічним рухам задньої частини тіла, як під час плавання. Тобто, простіше кажучи, вони ворушать задньою частиною тіла", - зазначили автори.

Довжина цих риб не перевищує 5 сантиметрів, і рухаються вони повільно: потрібно близько 10 годин, щоб вони подолали 15-метровий водоспад, йдеться у статті. Під час цієї виснажливої подорожі риби часто роблять перерви: зупиняються менш ніж на хвилину між окремими ділянками підйому, чіпляючись за вертикальну скельну стіну, або ж відпочивають довше, коли досягають горизонтальних виступів. Там вони зазвичай затримуються від 2 до 15 хвилин.

"Відповідно, велика кількість риб збирається на цих виступах перед тим, як перейти до наступного етапу підйому. Це свідчить про те, що такі рухи вгору потребують значних енергетичних витрат, і, як було помічено, особинам необхідні триваліші періоди відпочинку для відновлення", - зазначили науковці.

За їхніми словами, щоб подолати водоспад, у середньому рибі потрібно приблизно 9 годин 45 хвилин, зокрема близько 15 хвилин активного підйому, 30 хвилин коротких пауз і дев’ять годин відпочинку. При цьому підйом залишається ризикованим для риб, кажуть дослідники:

"Дійсно, деякі особини раптово падають, наприклад, коли їх зненацька накриває струмінь води. Таке падіння також більш імовірне, коли риби рухаються догори черевом, намагаючись обійти виступ скелі".

Навіщо ці тварини йдуть на такий ризик? Учені припустили, що риби намагаються повернутися у середовище вище за течією після того, як паводки зносять їх униз, або ж уникають конкуренції за їжу чи хижаків.

Зазначається, що подібну поведінку раніше спостерігали й в інших видів риб, наприклад у сомів (Rhyacoglanis paranensis), але вона залишається недостатньо вивченою.

Річка Лувіломбо, де зафіксували цих незвичайних риб, зазнає впливу людської діяльності, зокрема незаконного рибальства із використанням москітних сіток. Сітки настільки дрібні, що легко виловлюють цих маленьких риб. Також воду з річки використовують для зрошення сільськогосподарських культур у сухий сезон. Такі дії "підривають екологічну безперервність річки" і становлять серйозну загрозу, пишуть автори.

Науковці сподіваються, що їхнє дослідження підкреслить важливість захисту цієї екосистеми:

"Це можна було б забезпечити шляхом більш цілеспрямованої уваги до цих водоспадів і визнання їх природною пам’яткою та/або екосистемою національного значення".

Раніше УНІАН писав, що під водою живуть істоти з високим інтелектом.

