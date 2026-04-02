'Барабани війни б'ють': генсек ООН озвучив зловісне попередження

Те, що зараз відбувається на Близькому Сході, може виявитися лише початком більшого конфлікту.

Конфлікт на Близькому Сході ризикує перерости у ще масштабнішу війну, наслідки якої будуть драматичними для усього світу. Про це заявив генсек ООН Антоніу Гутерреш під час прес-конференції.

"Криза на Близькому Сході триває вже другий місяць. З кожним днем, коли ця війна триває, людські страждання зростають. (...) І небезпеки для нашого світу зростають. Ми стоїмо на межі ширшої війни, яка охопить увесь Близький Схід і матиме драматичні наслідки для всього світу", – заявив він.

Гутерреш зауважив, що наслідки перекриття Ормузької протоки і так вже відчуває увесь світ, а особливо бідні країни.

"Якщо барабани війни битимуть далі, ескалація лише погіршить усе це. Суперечки мають вирішуватися мирним шляхом. Суверенітет і територіальна цілісність усіх держав-членів повинні поважатися. Для США та Ізраїлю давно час зупинити війну, яка завдає величезних людських страждань і вже має руйнівні економічні наслідки. Ірану – припинити удари по своїх сусідах", – наголосив генсек ООН.

Як писав УНІАН, Саудівська Аравія запустила новий залізничний вантажний коридор як альтернативу Ормузькій протоці, заблокованій іранцями. Маршрут довжиною понад 1700 км з’єднує порти Перської затоки з кордоном Йорданії, забезпечуючи швидший і стабільніший доступ до регіональних ринків і порту Акаба.

Також ми розповідали, що ціни на нафту різко зросли 2 квітня після заяви Дональда Трампа про продовження ударів США по Ірану. Котирування марки Brent піднялися до понад 108 доларів за барель, а WTI – до понад 106 доларів, реагуючи на ризики ескалації на Близькому Сході та загрози для судноплавства.

