Росія, Китай та Франція блокують резолюцію щодо Ормузької протоки в Радбезі ООН, - NYT

Директор з питань Ірану в Міжнародній кризовій групі заявив, що резолюція Бахрейну є недосконалою і може призвести до ескалації в регіоні.

Росія, Китай та Франція фактично заблокували спроби арабських країн домогтися санкціонування Радою безпеки ООН силового розблокування Ормузької протоки. Представники цих трьох держав заявили, що виступають проти формулювань, які санкціонують застосування сили.

Про це пише The New York Times із посиланням на слова неназваного дипломата та високопоставленого чиновника ООН. Зазначається, що відповідну резолюцію підготував Бахрейн за участі країн Перської затоки. Голосування щодо неї має відбутися в пʼятницю. Досі не зрозуміло, чи можуть дипломати переконати Китай, Росію і Францію приєднатися до ініціативи. Кожна з цих країн має право вето.

"Росія, Китай і Франція входять до п’ятірки постійних членів Ради, що мають право вето. За словами дипломатів, розбіжності щодо резолюції були також серед 10 непостійних членів. Нинішній проект резолюції перебуває на стадії четвертого перегляду після кількох тижнів закритих переговорів", – додає автор.

Питання поставила у глухий кут частина резолюції про те, що Рада Безпеки уповноважує держави застосовувати всі необхідні засоби "для забезпечення транзитного проходу та запобігання спробам закрити, перешкоджати або іншим чином заважати міжнародному судноплавству через Ормузьку протоку".

Аналітики зазначають, що зусилля Бахрейну в Радбезі ООН мають більше символічний, ніж практичний характер. Справа в тому, що збройні сили більшості країн Перської затоки є відносно невеликими та значною мірою залежать від підтримки США. До того ж, вони не мають досвіду протистояння таким арміям, як в Ірані.

Директор з питань Ірану в Міжнародній кризовій групі Алі Ваез заявив, що резолюція Бахрейну є недосконалою. За його словами, документ ризикує призвести до ескалації напруженості в регіоні. При чому він звернув увагу, що закриття Ормузької протоки є наслідком війни – до ударів вона була відкритою.

Авіаудар по Ірану 2 квітня зруйнував найбільший міст Ірану, який зʼєднував Тегеран із північною частиною країни. На цьому тлі президент США Дональд Трамп натякнув, що Іран повинен укласти угоду, поки для цього не стало занадто пізно.

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що Трамп шантажує Європу зброєю для України, щоб отримати допомогу з розблокуванням Ормузької протоки. Американський лідер погрожував вийти з ініціативи PURL, в рамках якої європейські країни купують зброю для України, і взагалі відмовитися від допомоги Києву.

