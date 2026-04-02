Вперше після війни у В'єтнамі армія США взяла на озброєння нову летальну гранату

Нову смертельну ручну гранату M111 взяла на озброєння армія США. Це пластикова зброя, що використовує ударні хвилі, а не осколки для знищення ворогів, пише CNN.

Зазначається, що M111 стає вибором армії для міських боїв. Вважається, що такі гранати зменшать ризики для бійців під час зачищень приміщень.

Це перша нова граната, введена в експлуатацію американськими збройними силами з 1968 року - з часів війни у В'єтнамі. Тоді на озброєнні американських військових стояла MK3A2, але вона була виведена з озброєння в 1970-х роках, оскільки містила азбест, який пошкоджував легені.

Довгий час основною гранатою американської армії лишалася M67. Вони при вибуху розкидає осколки в усіх напрямках, потенційно вбиваючи або ранячи перехожих чи дружні сили, коли вона відбивається від твердих металевих чи бетонних предметів або пробиває легкі стіни. Натомість використання ударних хвиль, або надлишкового тиску вибуху, вбиває або знешкоджує ворогів силою вибуху, випаровуючи пластикову зовнішню оболонку зброї.

Військові заявили, що бійці, які перебувають поза межами закритої території, можуть кинути нову гранату в цю зону, а вороги не можуть сховатися за внутрішніми стінами, меблями чи побутовою технікою, які осколки можуть не пробити.

"Граната може швидко очистити кімнату від ворожих бійців, не залишивши місця для сховання, водночас забезпечуючи безпеку дружніх сил. Коли хвиля високого тиску зустрічає когось, вона сильно стискає та розтягує тканини. Барабанні перетинки, легені, очі та шлунково-кишковий тракт найбільше піддаються ризику розриву та серйозних пошкоджень від менших вибухів", – заявляється в армійському прес-релізі.

Додається, що більші вибухові хвилі можуть пошкодити мозок або навіть ампутувати кінцівки.

Граната розміром з чоловічу долоню працює на гексагені – вибуховій речовині, яка широко використовується американськими військовими протягом десятиліть. Розробили гранату з урахуванням досвіду, отриманого у війнах на Близькому Сході.

"Один з ключових уроків, отриманих з міських боїв в Іраку від дверей до дверей, полягав у тому, що граната M67 не завжди була правильною зброєю для цієї роботи. Ризик для своїх був занадто високим", – пояснили військові.

Осколкова граната M67 нікуди не зникне. У заяві йдеться про те, що війська все ще носитимуть її для використання на відкритій місцевості, "щоб максимізувати смертельну дію осколків". Також у них буде M111 для використання в приміщенні.

Коли з’явилася M67

Граната М67 була представлена разом у 1968 році. Вона стала наступником M26, представленої на початку 1950-х років, та культової Mk 2 – яку називали "ананасовою" гранатою через її зовнішній вигляд – яка була введена в експлуатацію під час Першої світової війни та використовувалася протягом Другої світової війни та після неї.

Інші гранати армії США

Видання також розповіло, що Корпус морської піхоти США закуповує ще одну гранату - M21 у норвезького виробника Nammo. Американські та інші військові мають подібну зброю – термобаричну гранату, також відому як паливно-повітряний боєприпас. Вона викидає в повітря паливний туман, а потім запалює його, утворюючи ударну хвилю та вогняну кулю, що створюють ефект вакууму, висмоктуючи кисень із зони вибуху.

Використання гранат у війні в Україні

Нагадаємо, що в умовах окопної війни, на яку перетворюється війна з Росією, військові дедалі частіше використовують гранати для ураження противника. Ветерани війни розповідають, що використовували ручні гранати для штурмових та розвідувальних операцій. У бою використовується широкий спектр гранат: від осколкових і вибухових до світлошумових і хімічних.

Вас також можуть зацікавити новини: